加警方：被绑架中国留学生被找到 四名嫌犯均在逃

据外媒报道，一名中国留学生日前在加拿大被绑架，案件进展引发外界关注。当地时间26日晚，加拿大安大略省约克区警方对外确认，被绑架的中国留学生已被找到。他因轻伤送院。目前四名嫌犯都在逃。

当地警方表示，一名22岁的中国公民在格雷文赫斯特地区被找到。警官詹森·福尔兹说，受害人出现在格雷文赫斯特地区一所房子里。他说，这名男子告诉住户他姓卢。随后报警求救，警方迅速赶到现场。

据悉，格雷文赫斯特地区距离多伦多车程两个小时。

福尔兹说，卢因受轻伤被送往医院进行评估。同时还表示，此前被逮捕的一名35岁嫌疑人已被无条件释放。约克区警察局当地时间26日早些时候曾披露，已逮捕一名涉案男性嫌疑人。该嫌疑人是一名多伦多市的35岁男子。

警方表示，目前四名嫌犯都在逃。案件调查仍在进行中。

当地时间3月23日晚约6时，受害人在大多伦多地区万锦市其所住的公寓地下车库遭绑架。根据警方稍早前披露的信息，有四名嫌犯参与现场作案。

依靠民众提供的线索，警方于24日深夜在多伦多市找到嫌犯作案时使用的车辆。

目前案件调查由警局凶杀和失踪人口调查部门牵头，包括有组织犯罪、情报、应急响应、警犬、空中支援及鉴证等多个部门或警种参与。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)