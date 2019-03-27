原标题：美国一波音737 MAX型号飞机迫降 机上无乘客

新华社华盛顿3月26日电（记者徐剑梅 孙丁）美国西南航空公司一架波音737 MAX 8型号飞机26日下午在美国东南部佛罗里达州奥兰多国际机场迫降。

据美国媒体报道，西南航空公司8701航班当天从奥兰多飞往美国西海岸的南加利福尼亚物流机场，从起飞到迫降仅11分钟，机上没有乘客。

美国联邦航空局说，机上人员称迫降是因为飞机起飞后出现引擎故障，事故具体情况仍在调查中。

南加利福尼亚物流机场位于加利福尼亚州维克托维尔，是一处飞机仓储设施。波音737 MAX型号飞机在不到5个月内两度失事后，美国联邦航空局本月13日要求美国各航空公司运营的所有波音737 MAX型号飞机暂时停飞，并暂时禁止该型号系列飞机在美国领土上运行。

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