总理访美期间“后院起火” 引发以方“大动干戈”

一枚火箭弹25日击中以色列一座民宅并致伤多人，促使以色列总理提前结束访问美国，以军着手增派重兵陈兵加沙边界。

【远程火箭弹】

一枚火箭弹25日清晨击中以色列特拉维夫市北部农场地区，一座民宅遭击毁并起火，7人受伤，包括一家6口。以方医疗部门说，伤员包括一名婴儿、一名3岁幼儿、一名12岁儿童和一名60岁妇女。

火箭弹落地前，当地响起防空警报，许多居民从睡梦中惊醒，躲入防空设施。

以色列军方说，火箭弹发射自巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）控制的加沙地带，具体发射地点是加沙南部拉法地区，意味着它飞行大约120公里。

以色列遭受来自加沙地带的火箭弹袭击不少见，但如此远射程的火箭弹罕见。军方认定这枚火箭弹由哈马斯制造。

被问及以方“铁穹”防空系统为什么没有拦截这枚火箭弹，以军发言人罗嫩·马内利斯仅回答，“铁穹”“防卫它所部署的地区”。

【将“有力”应对】

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡24日抵达美国，打算访问4天。获知火箭弹袭击，内塔尼亚胡发布视频声明，说这是一起“令人发指”的袭击，以方将作出“有力反应”；他25日晚些时候会晤美国总统唐纳德·特朗普后立即回国，以便“近距离指挥行动”。

以方封锁了加沙与外界的陆路和海陆通道。军方发言人马内利斯说，以军正向加沙边界增派一个步兵旅和一个装甲旅，同时动员一部分预备役人员，“准备应对各种情况”。

以色列定于4月9日举行新一届议会选举，内塔尼亚胡寻求连任。最新民意调查结果显示，他与主要竞争者、国防军前总参谋长本尼·甘茨所获支持率不相上下。

内塔尼亚胡的政坛对手乃至执政联盟内部一些人指认他对来自加沙地带的威胁应对不力。遭遇火箭弹袭击后，执政联盟内新右翼党领导人、教育部长纳夫塔利·贝内特说：“以色列已经丧失威慑力。老实说，就打击哈马斯而言，内塔尼亚胡做得差。”

另外，内塔尼亚胡近来受到3起腐败案件调查。

【哈马斯否认】

哈马斯方面没有正式对火箭弹袭击事件作出回应，一名不愿公开姓名的哈马斯官员告诉法新社记者，哈马斯及加沙地带其他武装组织没有向以色列发射火箭，哈马斯方面已经把相同信息告知埃及方面，后者是哈马斯和以色列之间的调解方。

同时，哈马斯方面采取措施，预防以方可能发动的军事打击。哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔取消原定25日下午的公开讲话。美联社以一些加沙居民为消息源报道，哈马斯疏散了政府建筑物内的人员。

按照那名哈马斯官员的说法，火箭弹可能因“恶劣天气”误触发。一名加沙地带消息人士告诉位于沙特阿拉伯的阿拉伯电视台，“暴风雨引发技术问题”，导致火箭弹自行发射。

两枚火箭弹本月14日从加沙地带射向特拉维夫，没有造成人员伤亡和财产损失。以军发起报复性打击，看似双方有再次爆发冲突的风险。哈马斯方面当时同样称火箭弹是误发，局势继而恢复平静。

就25日火箭弹袭击，以色列国家安全委员会前高级官员埃兰·莱尔曼不接受“误发”一说。“我们暂时不完全清楚谁下令发射了火箭弹，”他说，“但是，显然不能再以失误或技术问题作解释。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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