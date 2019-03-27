扭转戈兰高地政策 盟友反对 美国陷国际孤立

美国总统唐纳德·特朗普25日正式承认以色列对戈兰高地的“主权”，改变美方半个多世纪以来的政策，让美国成为第一个承认以色列对戈兰高地领土主张的国家。

叙利亚等国批评美国无视国际法。美国的阿拉伯盟友、欧洲盟友或明或暗地表达反对。按照法新社的说法，美方这一举动在国际社会陷入孤立。

【承认“主权”】

特朗普25日在白宫签署一份公告，正式承认以色列对戈兰高地的主权。公告说，美方这一决定考虑了伊朗和黎巴嫩真主党等组织在叙利亚南部持续活动，以至于戈兰高地成为对以色列发动袭击的“潜在发射场”。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡当天造访白宫，见证特朗普签署公告。他对特朗普表示感谢，称赞这一决定“具有历史性意义”。

特朗普告诉媒体记者，美以关系牢固，美方“早就有意”作出这一决定。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地，实施控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认戈兰高地为以色列领土。

以色列一直寻求美国承认戈兰高地为以色列领土。特朗普21日在社交媒体“推特”写道，戈兰高地“对以色列和地区稳定具有关键的战略和安全价值”，美国应当承认以色列对戈兰高地的主权。

内塔尼亚胡24日抵达美国，原定访问4天。由于以色列中部地区25日遭加沙地带武装人员火箭弹袭击、招致以方空袭报复，他25日结束与特朗普的会晤后紧急回国。

以色列定于4月9日举行议会选举，内塔尼亚胡和主要对手本尼·甘茨的民意支持率不相上下。在国际媒体和政治分析师看来，特朗普的最新举措有助于提振内塔尼亚胡的选情。

【无人“跟随”】

承认戈兰高地是以色列领土，是美国继2017年12月承认耶路撒冷为以色列首都、2018年5月把驻以大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷后，美国对中东政策又一次急剧转向，触发国际社会强烈反应。不少人担心，这会加剧中东地区动荡局势。

叙利亚政府25日批评美国藐视国际法、“明目张胆地侵犯”叙方主权和领土完整，坚称戈兰高地是叙利亚“不可分割”的领土，“利用国际法保障的一切手段”收复这一地区仍是叙方“优先考虑事项”。

叙方说，美方显露“无知和傲慢”，无权决定戈兰高地归属，任何承认以色列对戈兰高地主权的举动都是“非法行为，没有效力”。

叙利亚和以色列的邻国黎巴嫩说，戈兰高地是叙利亚领土，没有任何国家能够歪曲历史“把一国领土移交给另一国”。巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯说，戈兰高地的归属“既不由美国、也不由以色列说了算”。

阿拉伯国家联盟谴责这一决定。美国在中东的盟友埃及和土耳其同样反对。同为北大西洋公约组织成员国，土耳其批评美国无视国际法，加剧中东地区紧张局势。土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢说，美方决定“不可接受”，土耳其将采取行动，包括在联合国反制。

加拿大、英国、德国、法国等其他北约盟友拒绝“跟随”美国，仍然按照联合国决议，把戈兰高地视为“以色列占领”。加拿大外交部声明：“根据国际法，加拿大不承认以色列永久控制戈兰高地。这是加方长期立场，没有改变。”

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯25日经由发言人斯特凡纳·迪雅里克声明，联合国对戈兰高地的政策反映在安全理事会以往决议中，立场没有改变。安理会1981年通过第497号决议，认定以色列同年早些时候吞并戈兰高地的决定“完全无效，不具国际法律效力”。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃说，美方决定“无视一切国际规程”，可能导致中东“新一轮紧张局势”。

伊朗外交部说，美方决定“将在这一地区制造新危机”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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