继续羁押缺法律依据 巴西前总统特梅尔暂获释

巴西一名联邦上诉法官25日裁定释放前几天因涉嫌贪腐被捕的前总统米歇尔·特梅尔，理由是继续羁押缺乏法律依据。

【证据不足】

巴西联邦第二上诉法院法官安东尼奥·伊万·阿提耶在裁决书中说，检察官提供的证据不足以构成继续“预防性”羁押特梅尔和另外7名被告的理由，应当立即予以释放。

阿提耶说，检方所掌握的事实“陈旧”，包括可能的违法行为，“没有证据证明2016年以后的多次犯罪，也无法证明预防性监禁有理由”。

特梅尔的亲信、前矿产和能源部长莫雷拉·佛朗哥等涉案人员同样获释。

里约热内卢州联邦检察院21日宣布，特梅尔因涉嫌领导一个“犯罪团伙”、收受数亿美元贿赂在圣保罗市被捕。

特梅尔否认检方指控。他的律师小组22日提起上诉，要求释放当事人，辩称特梅尔在有自由身的情况下同样可以接受审理。

美联社报道，联邦第二上诉法院原定27日就上诉作出裁决。但阿提耶认为，“没有理由两天以后再作决定”。在他看来，特梅尔现年78岁，无法威胁调查，继续羁押没有必要。

联邦检方声明将就阿提耶的裁决提起上诉，希望上诉法院合议庭27日作出裁决。

【指控还在】

阿提耶下令放人数小时后，特梅尔坐车离开里约热内卢市中心的联邦警察局，去向不明。

尽管重获自由身，特梅尔依然面临多项腐败指控。

联邦检方21日在一份声明中说，特梅尔涉嫌收受贿赂，让恩热维什工程咨询公司中标安格拉3号核电站建设项目。检方说，恩热维什公司一名高级管理人员与检方达成辩诉交易，承认2014年向特梅尔亲信名下企业支付超过30万美元。

检方指控特梅尔及其多名身边人自上世纪80年代以来做出收受贿赂、权钱交易等违法勾当，涉案金额合计大约4.72亿美元。

巴西2014年3月启动“洗车行动”大规模反腐调查，迄今定罪超过150名政界、商界人士，重塑巴西政治、商业版图。

特梅尔是卷入“洗车行动”的第二名前总统。路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦因腐败罪名正在监狱服刑，刑期为12年零1个月。

卢拉的继任者迪尔玛·罗塞夫2016年遭弹劾，时任副总统的特梅尔接任。特梅尔2017年成为调查对象，遭检方起诉，但国会众议院表决不予停职、不交予司法审理。特梅尔去年年底结束任期，不再获得在任总统特权。（陈丹）（新华社专特稿）

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