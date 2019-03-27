挪威调查豪华邮轮因何涉险：弄明白究竟发生了什么

挪威豪华邮轮“维京天空”号23日在暴风雨中遇险，1373名乘客和工作人员亟待救援。最终，479人由直升机送至岸上，将近900人随船勉强靠岸。

挪威政府部门和警方着手调查邮轮涉险原因，如船长为何不顾暴风雨预警而照常出航、发动机如何失灵。

“维京天空”号长227米、宽29米，在挪威第二大城市卑尔根注册，2017年投入使用。这艘邮轮本次行程原定12天，23日从挪威北部城市特罗姆瑟驶往南部城市斯塔万格途中4台发动机全部失灵，在狂风巨浪中面临失去控制的风险，船长发出求救信号。

当时，风力达到每秒24米、最大浪高15米，船上家具和器物翻倒，海水透过破碎的舷窗灌入船舱。船员23日下午得以重新启动1台发动机，随后下锚，使船只暂时稳定在距海岸大约2公里处。救援部门出动直升机，连夜往岸上转移乘客，截至24日上午共转移479人。

到24日中午，3台发动机得以重启，船长因而决定叫停直升机救援。邮轮搭载剩余将近900人，在两艘拖船辅助下成功抵达大约80公里以外的挪威西海岸港口城市莫尔德，距离船长发出求救信号已过去大约26小时。

邮轮运营商25日说，已启动内部调查，“要完全、彻底弄明白究竟发生了什么”。同时，挪威政府部门和警方启动官方调查，25日派调查人员前往莫尔德。

一些人质疑，事发水域属于浅海区，水下有暗礁，气候和海况时而恶劣，先前发生过多次海难，理应引起警惕。气象部门发布过暴风雨预警，但船长仍然决定出航。

根据行程表，“维京天空”号原定26日航行至终点站英国泰晤士河畔的蒂尔伯里港，27日开始另一趟航行任务，如今不得不取消。暂不清楚邮轮将在莫尔德停靠多久。

“维京天空”号乘客主要来自美国、英国、加拿大、新西兰、澳大利等英语国家，其中28人受伤入院，包括1名送入重症监护病房的重伤员。邮轮运营商25日再次向全体乘客致歉，承诺安排客机送他们回家。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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