新华社北京3月26日电 题：韩国瑜大陆行戳中民进党“玻璃心”

新华社记者

高雄市长韩国瑜最近访问香港、澳门、深圳、厦门，一边抢订单、拼经济，一边博感情、交朋友，收获颇丰，广受台湾岛内百姓点赞好评。民进党各路人马却在背后口诛笔伐，棍棒齐飞，“投降”“卖台”“牺牲台湾利益”……不一而足。如此张皇失措，恰恰暴露其心虚无能。韩国瑜的大陆行，令民进党诸公的“玻璃心”碎了一地。

韩国瑜行前表示，此行主要有三个目的，一是卖东西，二是交朋友，三是吸引人流到高雄。一路上，韩国瑜行程满满，直言收获很大。单“卖东西”一项，在港、澳、深、厦先后签下了24.7亿元新台币、7.3亿元新台币、2亿元人民币和3000万美元的可观订单。

去年此时，台湾水果丰产，价格却暴跌，香蕉产地价每公斤不到10元新台币。农民看到堆积如山的废弃香蕉欲哭无泪、心如刀割，民进党当局却无所作为。在竞选高雄市长时，韩国瑜喊出“货卖得出去、人进得来，高雄发大财”的口号，让高雄民众看到希望，韩国瑜得以成功当选。如今他兑现竞选承诺，上任伊始便四处拼订单，努力程度和效果岛内民众有目共睹。

韩国瑜率团辛苦奔波为百姓寻出路，民进党一干人则千方百计给他罗织罪名。台当局领导人蔡英文指责韩国瑜“有欠思考”，扬言“要研究有什么法规可以管”；陆委会“勒令”高雄市政府返台后限期提交报告，可能还要“加强说明”。台行政机构前负责人赖清德、民进党主席卓荣泰及一众民进党籍民意代表也蜂拥而上，诬蔑韩国瑜“出卖台湾”。有岛内网友感叹：“论拖后腿，民进党一定是第一名。”

韩国瑜的“经济、情感之旅”，无端招致抹黑、“抹红”，究其原因，无非是韩国瑜做到的，蔡英文和民进党做不到。民进党当局上台3年来，单方面破坏两岸关系和平发展的政治基础，导致两岸经济合作制度化进程停滞，各领域交流合作放缓，台湾同胞切身利益受到损害。如今韩国瑜大陆行办成了民进党办不了的事，令其无能暴露在光天化日之下。诚如台湾网友所言，韩国瑜与近日同样不在台湾岛内的蔡英文，一个在赚钱，一个在花钱，高下立判。2020年台湾地区领导人选举日益临近，又一轮权力角逐即将展开，民进党面对假想敌韩国瑜如此“碾压”自己的选情，感到恐慌和愤怒自是必然。

韩国瑜在高雄市长选前选后均表态坚持“九二共识”，在此基础上开展与大陆城市交流，高雄市参访团受到热烈欢迎。对两岸关系性质有正确认知，两岸城市就能开展多种形式交流合作，韩国瑜此行是最佳印证，说明“九二共识”就是“通关密钥”。民进党当局始终不承认“九二共识”，还千方百计限制、阻碍、破坏两岸交流合作，对促进两岸交流合作的团体、人士施加种种威胁与恐吓。民进党在给韩国瑜罗织罪名时可能忘了，该党许多头面人物，包括大声指斥韩国瑜的赖清德，都曾访问大陆，都与大陆相关机构有过接触。如今给人乱扣帽子、信口雌黄，只许州官放火，不许百姓点灯，依据何在？理从何来？

韩国瑜大陆之行取得的丰硕成果给高雄乡亲带来了实实在在的利益和实惠，使他们的劳动成果和智慧、汗水通过两岸同胞情谊的纽带转化成更美好的生活。这些交流合作成果正是两岸一家亲、亲望亲好、中国人要帮中国人的具体体现，是两岸携手合作、融合发展的生动写照，也体现了两岸实现应通尽通、打造共同市场、共享祖国大陆发展机遇能够给台湾同胞带来切实好处和巨大发展空间。

无论政党还是政治人物，都当明白权力是人民所赋予的，都当以敷民所欲、慰民所望为己任。从民进党当局对韩国瑜大陆行如临大敌般的反应，足见其恶劣的政治品性及脆弱的政治前景。为一己、一党之私不惜牺牲民众利益福祉，不吸取教训、改弦更张，反而更加顽固、乖戾，与民意背道而驰、愈行愈远，民进党去年在“九合一”选举中的惨败或将继续上演。民进党诸公，还是将眼光放长远些吧。

(责编：白宇)