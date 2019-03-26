原标题：专访：中国的改革开放促进了亚洲共同发展——访菲律宾众议长、博鳌亚洲论坛理事阿罗约

新华社马尼拉3月26日电 专访：中国的改革开放促进了亚洲共同发展——访菲律宾众议长、博鳌亚洲论坛理事阿罗约

新华社记者袁梦晨 郑昕 杨柯

菲律宾众议长、博鳌亚洲论坛理事阿罗约日前在赴华出席博鳌亚洲论坛2019年年会前夕在马尼拉接受了新华社记者专访。她表示，中国的发展历程特别是改革开放40年来取得的成就给亚洲其他发展中国家带来了巨大的帮助，中国已成为亚洲各国的发展伙伴，这是对亚洲共同发展的最好诠释。

本届博鳌亚洲论坛年会以“共同命运、共同行动、共同发展”为主题，在阿罗约看来，这一主题对于亚洲各国特别是发展中国家意义重大。

阿罗约认为，回望过去40年，中国与亚洲各国共同发展所取得的成就显而易见。40年的历史证明，中国经济的腾飞给周边发展中国家提供了一个巨大的市场。“这让我们明白了中国并不是其他国家发展的竞争者，而是各国发展的伙伴。”

“开放、多边合作、创新”将成为今年博鳌亚洲论坛年会的关键词。对此，阿罗约表示，自改革开放以来，中国取得了举世瞩目的发展成就，中国不仅成长为世界第二大经济体，更让超过7亿人摆脱了贫困。而她此次参加博鳌亚洲论坛年会，最希望了解的就是新中国成立70年来，特别是改革开放40年来，中国坚持开放与推进创新的经验。

一段时期以来，一些国家保护主义、单边主义、逆全球化思潮逐渐抬头。作为菲律宾前总统，阿罗约指出，菲律宾的经验表明，支持全球化与自由贸易对经济发展十分关键，她本人也是全球化与自由贸易的拥护者。中国选择通过深化自身改革开放进而支持全球化和自由贸易，在她来看，这对世界至关重要。

谈及“一带一路”倡议，阿罗约表示，“一带一路”倡议已在全球范围内获得了广泛支持，同时这一倡议的积极作用也在菲律宾等亚洲国家开始显现。菲律宾政府当前正在推行“大建特建”基础设施建设计划，这对菲律宾未来的发展至关重要，而世界上没有任何一个国家在基础设施建设方面的能力能与中国媲美，她期待菲律宾能抓住共建“一带一路”的机遇，与中国密切合作。

阿罗约还说，她对自己2018年当选博鳌亚洲论坛理事深感荣幸。她认为论坛自成立以来发挥了重要作用，为那些关心和深度参与亚洲事务的全球政界、商界和社会领袖提供了一个重要机会与平台，让大家能以更广阔的视野审视亚洲发展的重大问题。她期待论坛今后能在亚洲区域经济发展、促进各国间经济合作方面发挥更大作用。

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