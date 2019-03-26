原标题：美以“哥俩好” 中东添动荡

新华社华盛顿3月25日电 （国际观察）美以“哥俩好” 中东添动荡

新华社记者刘晨 朱东阳 刘品然

美国总统特朗普25日在白宫与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行会谈，并签署公告正式承认以色列对戈兰高地的主权。

分析人士认为，美国在此时做出外交立场的转向性决定，与即将到来的以色列大选不无关系，也有其自身考量，此举将对中东局势带来重大影响。

转变立场

公告称，美方做出这一决定是因为伊朗、黎巴嫩真主党等在叙利亚南部采取行动，试图把戈兰高地变成对以色列发动袭击的场所。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地，实施控制和管辖，拒绝归还给叙利亚。国际社会普遍不承认戈兰高地是以色列领土，并一直呼吁用和平谈判的方式解决这一问题。联合国安理会1981年通过的第497号决议明确表示，以色列将其法律、管辖权和行政机构强加于戈兰高地的决定是“完全无效的，不具国际法律效力”。

美国25日的决定改变了其过往半个多世纪在此问题上的立场。这是继2017年底不顾国际社会反对，承认耶路撒冷是以色列首都，并在次年5月将其驻以大使馆迁至耶路撒冷后，美国再一次立场鲜明地为以色列“站台”。

特朗普对媒体说，美以关系牢固，做出这一决定是“早有此意”。内塔尼亚胡则称美方决定具有“历史性”意义。

以色列定于4月9日举行议会选举，内塔尼亚胡矢志连任总理，但面临巨大压力。美国舆论认为，内塔尼亚胡选择此时访美，旨在向选民展示其与美国领导人的“铁杆”关系，而美国在戈兰高地问题上的表态无疑是为其竞选连任送上的一份“大礼”。

美国智库威尔逊中心中东问题专家阿伦·戴维·米勒表示，承认以色列对戈兰高地拥有主权，是特朗普为内塔尼亚胡打出的绝佳“竞选广告”。

有分析人士指出，自特朗普上台后，美以关系迅速升温，以色列在美国的中东战略尤其是遏制伊朗方面发挥了重要作用，特朗普此举是为了进一步稳固两国关系。

而在美国学者托马斯·弗里德曼看来，特朗普政府“力挺”内塔尼亚胡的背后，与其说是战略思维的考量，不如说是为了迎合美国国内犹太裔选民。

加剧动荡

分析人士认为，美国在戈兰高地问题上站在以色列一边无疑会严重影响中东地区局势，将导致叙利亚与以色列关系更加恶化，而且会刺激中东地区的反美、反以情绪，带来更多动荡和流血冲突，巴以和谈前景也因此变得更加黯淡。

叙利亚外交部发表声明，坚决反对特朗普宣布承认以色列对戈兰高地的主权，认为这一做法是“对叙利亚主权和领土完整的公然侵犯”。阿拉伯国家联盟秘书长盖特发表声明说，特朗普此举公然违反国际法，是无效的。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对媒体说，美方的做法可能导致中东地区出现新一轮紧张局势。

美国务院前中东事务高级官员韦恩·怀特认为，未来中东地区的武装分子向区域内的美国人或是美国大使馆发动袭击的几率将增加。

此外，美方的这一决定也会加剧美国国内政治分裂。目前美国政界对于是否支持内塔尼亚胡政府意见不一，部分议员明确反对美国与内塔尼亚胡政府“捆绑”在一起。

美国总统与国会研究中心副主任丹·马哈菲对记者表示，未来美国在以色列问题上的党派分歧或将更加严重。（参与记者：吕迎旭、陈文仙）

(责编：刘洁妍、杨牧)