非法移民船在土耳其西部海域沉没致4人丧生

新华社伊斯坦布尔3月26日电（记者易爱军）土耳其海岸警卫队26日说，一艘搭载非法移民的小船当天在土耳其西部爱琴海海域沉没，造成4人丧生，其中包括1名婴儿。
土耳其海岸警卫队在其网站发布声明说，这艘搭载15名非法移民的船只试图前往希腊某岛屿，但在土耳其西北部恰纳卡莱省艾瓦哲克地区附近倾覆，海岸警卫队救起了其中11人。声明说，非法移民的国籍尚不清楚。
据土耳其阿纳多卢通讯社报道，船上非法移民来自伊朗和阿富汗。
爱琴海曾是非法移民经由土耳其偷渡到欧洲大陆的重要通道。2016年3月土耳其与欧盟签订协议，土耳其加强对非法移民的管控，使得这一水道的偷渡人数明显减少。
土耳其海岸警卫队公布的最新数据显示，今年以来共有3975人试图通过土耳其爱琴海海域偷渡到希腊岛屿，比去年同期减少66人。
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