澳大利亚与香港签署自贸协定

人民网堪培拉3月26日电 （记者刘天亮）26日，澳大利亚贸易、旅游和投资部长伯明翰和香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华在悉尼签署了《自由贸易协定》和相关《投资协定》，内容涵盖货物贸易、服务贸易、投资、知识产权、政府采购、竞争事宜等。

根据此项协议，双方将坚持商品零关税政策，服务提供商也将享有市场准入保障。两份协定还需在澳大利亚和香港完成各自的内部程序后才会生效。

澳大利亚总理莫里森在其官方微信公众号上表示，澳大利亚与中国香港特区的自由贸易协定重申了澳方对“一国两制”原则的认同。该协定与中澳自由贸易协定互补，也对（澳大利亚与）亚洲其他地区的贸易协定起到了补充作用。伯明翰说：“我们还同意了一系列前沿规则——尤其是在数据流通和数据存储方面——以促进贸易和投资并为澳大利亚投资者提供确定性和信心。”

邱腾华表示，双方作出的承诺远超各自在世界贸易组织所作的承诺，令双方的货物、服务和投资可以以更优惠的条件进入对方的市场。比如，澳大利亚承诺向香港开放其全方位的仲裁、调停和调解服务及若干铁路运输服务，除向新西兰外，澳大利亚从未向其他自贸协定伙伴作此等服务承诺。

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