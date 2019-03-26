韩国特权阶层引公愤 文在寅提议改革权力机构

据韩国国际广播电台（KBS）报道，韩国总统文在寅25日表示，针对韩国民众对特权阶层的公愤，韩国有必要进行权力机构改革，成立高级公职者犯罪调查处迫在眉睫。

报道称，因为对特权阶层的非法行为和施压行为调查不力，以及庇护权力阶层并隐瞒事实，韩国民众对特权阶层的公愤愈演愈烈。鉴于此，文在寅25日在青瓦台主持召开的首席秘书和助理会议上再次强调改革权力机构的紧迫性并提出成立高级公职者犯罪调查处。

文在寅所提到的“引发民众公愤的事件”包括被指控与警方有勾结的“胜利门”夜店事件、金学义性贿赂事件以及已故张紫妍名单事件。文在寅本月18日听取相关报告后，指示警方与检方堵上命运彻底查明真相。

文在寅称，韩国朝野政党均承诺3月将国会打造成民生国会，希望国会快速处理民生法案。

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