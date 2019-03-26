“三星堆：人与神的世界——四川古蜀文明特展”亮相罗马

由中国四川省文物局、意大利罗马市文化遗产监管局联合主办的“三星堆：人与神的世界——四川古蜀文明特展”25日晚在罗马图拉真市场及帝国广场博物馆开幕，近百名两国嘉宾参加了开幕式。

当日18时30分，一尊来自中国四川的三星堆青铜人头像被投映在这座拥有约2000年历史的古罗马建筑外墙上，以三星堆为代表的古蜀文明在罗马惊艳亮相。

本次特展将持续至10月18日。展览荟萃了四川省8家文博单位的145件/套文物精品（含5件禁止出境的文物的复制品），其中包括三星堆、金沙遗址、新都马家大墓、商业街船棺葬等重大考古遗址文物，许多展品属考古新发现和文物保护新成果首次面世。众多重量级文物集中展览，将为意大利民众呈现古蜀地区丰富多彩的社会生活。

参加当晚开幕式的意大利人弗朗切斯科说，这样的展览像是东西方两大古老文明穿越时空的一次对话，也让他希望了解更多中国文化。

作为中意深化文化交流合作的项目之一，该特展此前在意大利那不勒斯国家考古博物馆展出。（记者李洁）

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