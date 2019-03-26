欧盟不让步 民众想反悔 英国脱欧大戏愈发扑朔迷离

欧盟开出苛刻条件 民众要求停止脱欧

英国脱欧大戏愈发扑朔迷离

英国延迟脱欧的靴子落地，但欧盟的强硬态度让延迟脱欧变得并不顺利，苛刻的附加条件令英欧以及英国内部党派之间围绕脱欧的博弈达到新高潮，伦敦市中心爆发的大规模示威游行更是重新激起了对“二次公投”和取消脱欧的呼声

在日前举行的欧盟峰会上，为避免英国“无协议”脱欧，欧盟27国领导人一致同意为英国脱欧延期，3月29日不再是英国脱欧的最终截止日期，在这一日期后英国仍将继续留在欧盟内。

欧盟态度强硬不让步

欧盟领导人讨论后决定，为英国脱欧延期提供两种方案。方案一，如果英国议会第三次投票未能通过英国首相特雷莎·梅的脱欧方案，脱欧将延期至4月12日；方案二，如果英国议会第三次投票通过了特雷莎·梅的脱欧方案，脱欧将延期至5月22日。

欧盟理事会主席图斯克在峰会讨论结束后表示，英国政府在接下来的时间内面临以下几个选项：有序脱欧、“无协议”脱欧、继续延期脱欧或撤销《里斯本条约》第50条以停止脱欧。特雷莎·梅在欧盟峰会召开前曾向图斯克写信，表示希望将脱欧延期到6月30日，最终欧盟领导人的决定未能如特雷莎·梅所愿。

“无协议”脱欧风险积聚

在此次峰会上，欧盟给予英国仅不到2周的短暂延期宽限，这使英国工商界更加担心会出现“无协议”脱欧。从目前情况看，短时间内脱欧协议显然不可能有什么突破，强推第三次投票胜算依然渺茫，一旦第三次投票失败，意味着英国将再次向欧盟申请脱欧延期，否则将触发“无协议”脱欧。

因此，特雷莎·梅对于第三次投票态度谨慎。分析认为，脱欧协议第三次投票失败的可能性依然很大，预计难以获得足够多的议员支持，特雷莎·梅有可能将不选择第三次投票，并在4月12日前向欧盟申请继续延期脱欧。英国下议院议长约翰·伯科18日曾表示，根据下议院从1604年起延续至今的投票传统，英国政府两次向下议院提交的脱欧协议存在实质上的雷同，如果第三次提交的协议与原协议没有本质上不同，那么为同一协议举行第三次投票是违反下议院投票合法程序的。但特雷莎·梅坚持表示，第二次投票的脱欧协定中加入了欧盟就“兜底条款”的再保证和有关争端协调机制，是与欧盟达成的最新“斯特拉斯堡协定”，并不存在重复投票问题。

民众游行要“二次公投”

迄今，持续2年多的脱欧进程消耗了本该投入到教育、医疗、公共设施建设上的大量政府资源，也使得国内多项政策无法落实，延期脱欧更将使这一“消耗战”看不到头。此外，“一败再败”的脱欧协议投票也使得脱欧前景更加充满不确定性，不仅英国经济增长动力下降，也使越来越多的民众认为脱欧已经成为政府与议会之间的“政治游戏”，一个负责谈判达成协议，另一个则负责拒绝协议，民众的真实心声在这一过程中遭到了扭曲。

3月23日，伦敦市中心爆发大规模脱欧示威游行，100多万抗议者涌向街头，要求将脱欧的选择权从政府和议会手中交给人民，举行“二次公投”来决定继续脱欧还是留在欧盟。示威者中的绝大多数都支持停止脱欧，留在欧盟，仅有小部分人身着黄色马甲支持脱欧，显得势单力薄。近日，一名英国人在英国议会网站上发起请愿，称“英国政府反复宣称脱欧是遵循民众的意愿，但现在政府已经不能代表民众的真实意愿，我们要向政府和议会表达公众留在欧盟的意愿是多么强烈”。截至24日下午，已有超过500万人在这份请愿书上签字，呼吁取消脱欧。

英国脱欧这场大戏，结局正变得愈加扑朔迷离。（记者 马翩宇）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)