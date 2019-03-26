联合国秘书长呼吁为终结种族歧视而战

联合国秘书长古特雷斯25日在联大纪念国际消除种族歧视日全体会议上发表讲话，呼吁国际社会为终结种族歧视而战。

古特雷斯表示，他对目前排外主义和种族主义抬头深感震惊，不久前在新西兰两座清真寺发生的严重枪击事件正是这一趋势导致的悲剧。

古特雷斯重申了联合国对于消除种族歧视和排外主义的承诺。他说，当人们因为种族和宗教而在身体、语言或社交媒体上受到攻击时，整个社会都会受到削弱，因此必须维护和促进普遍人权，包括支持各国立法反对歧视，鼓励政治家和宗教领袖公开反对歧视和仇恨言论等。

古特雷斯表示，联合国正在制定一项打击仇恨言论的战略行动计划。

联合国大会将每年的3月21日定为国际消除种族歧视日。1960年3月21日，南非沙佩维尔镇大规模反种族歧视示威游行遭到当局镇压，造成震惊世界的惨案。（记者 林远）

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