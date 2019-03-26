以色列对加沙地带实施报复性空袭

以色列军方25日傍晚开始对加沙地带多处目标实施空袭，以报复当天早些时候特拉维夫市附近遭火箭弹袭击。

据以色列军方消息，以色列中部城市特拉维夫附近当天遭到一枚来自加沙地带的火箭弹袭击，造成至少7人受伤。为报复这一行动，以军空袭了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人哈尼亚的办公大楼、哈马斯情报机构大楼和哈马斯内政部大楼等。

以色列军方称，当天对加沙地带实施的空袭只是一个开端，以方正计划对加沙地带发动更大规模的军事行动。

巴勒斯坦总统阿巴斯25日晚发表声明，谴责以军对加沙地带的空袭，呼吁国际社会立即制止以方这一行为。

这是今年3月以来特拉维夫第二次遭火箭弹袭击。本月14日，特拉维夫遭到两枚火箭弹袭击，无人员伤亡。袭击发生后，以色列对加沙上百个目标实施空袭。（记者吕迎旭 陈文仙）

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