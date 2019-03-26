内塔尼亚胡现身以色列电视台反驳选举对手指认

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡23日晚现身以色列电视12台，反驳“蓝与白”中间派联盟领导人对他“贪腐”的指认。多家媒体认定，内塔尼亚胡这一举动“不常见”。

电视台主持人原本正常播报新闻，突然告知观众内塔尼亚胡将接受采访。这名以色列总理随后走进演播室，谈及军方从德国购买潜艇等军用舰船一事。

按照内塔尼亚胡的说法，前国防军总参谋长本尼·甘茨和前财政部长亚伊尔·拉皮德等人“散布谎言”。前一天，内塔尼亚胡在社交媒体“脸书”写道，将以诽谤罪名起诉那些人。

甘茨领导的“以色列韧性”党与拉皮德领导的“拥有未来”党结成“蓝与白”联盟，指认内塔尼亚胡竭力推动以色列海军从德国军工企业蒂森－克虏伯公司采购潜艇，以推高这家企业的股票价格，而内塔尼亚胡持有该企业股份。

内塔尼亚胡在电视采访中反驳了这一说法，说他2007年接受亲戚建议，买入一家金属制造企业的股份，2010年全部卖出，相关官员知道他持有及卖出股份。“这家公司与潜艇（交易）完全无关。”

多家媒体报道，随着4月9日以色列议会选举临近，内塔尼亚胡频频发声，反驳多项贪腐指认，同时为竞选造势。

他接受采访后动身前往美国首都华盛顿，拟25日会晤美国总统唐纳德·特朗普，26日在美国—以色列公共事务委员会年度会议发表演讲。

一些分析师认为，内塔尼亚胡在距离选举仅有2周时访问美国，主要目的之一是通过打外交牌为竞选加分。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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