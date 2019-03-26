提防伊朗封锁霍尔木兹海峡 美军要用阿曼港口

阿曼24日与美国签署一份协议，允许美军船舰和战机使用这个海湾国家多座港口和机场。

美国军舰定期航行经过霍尔木兹海峡，伊朗先前多次威胁封锁这一航道。一些军事分析师认为，美军获准使用阿曼港口，对在海湾施展拳脚更为便利，对霍尔木兹海峡的依赖程度势必有所降低。

【拉拢阿曼】

美国驻阿曼大使馆24日发表声明，证实两国当天签署一份战略协议，允许美方使用阿曼杜库姆、塞拉莱两地港口和机场。

阿曼位于阿拉伯半岛东南部，与阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、也门等国接壤，濒临阿曼湾和阿拉伯海。杜库姆位于阿曼首都马斯喀特以南大约550公里，地处阿拉伯海之滨，最初只是一座不起眼的小渔村。

阿曼早就希望把杜库姆打造为中东地区重要的工业和港口中心，帮助实现国家经济多元化，摆脱仅依靠石油和天然气出口的单一经济模式。

一名不愿公开姓名的美国官员告诉路透社记者，杜库姆对大型舰船而言可谓“理想港口”，甚至能够容纳航空母舰调头转向，“这一港口不但自身极具吸引力，而且地缘政治位置相当不错，不在霍尔木兹海峡以内”。

这名官员披露，美国上届政府着手与阿曼方面磋商使用港口事宜，直到本届政府达成协议。

【忌惮伊朗】

美国在海湾多国派驻军队，其中最大一座军事基地在卡塔尔，驻军规模大约1万人。美国军舰定期经过霍尔木兹海峡，但近来随着美国与伊朗不断“掐架”，美方对伊朗封锁这一国际航道的潜在风险颇有忌惮。

美国政府2018年5月退出伊朗核问题全面协议并逐步恢复对伊朗制裁，包括能源制裁。美方要求其他国家停止从伊朗进口原油，否则施以连带制裁。伊朗方面多次回应说，如果美方“封杀令”使伊朗无法出口原油，伊方将封锁霍尔木兹海峡。

伊朗上一次封锁霍尔木兹海峡是在上世纪80年代与伊拉克持续8年的“两伊”战争期间。

霍尔木兹海峡是海湾“咽喉”，军事、经济地位重要。沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国经由霍尔木兹海峡出口原油，全球大约三分之一的现有海运石油贸易依赖这条关键航道。

一名不愿公开姓名的美国官员介绍，阿曼杜库姆、塞拉莱两处港口联通海湾地区更广阔范围的交通网，美军借助这两座港口得以“接入”整个交通网，应变能力大幅增强，今后可更从容地“应对各类危机”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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