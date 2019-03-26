为履行两国军事协议 俄罗斯军机飞抵委内瑞拉

俄罗斯空军两架大型飞机搭载人员和装备，23日抵达委内瑞拉首都加拉加斯。其中一架运输机次日启程回国。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机，俄罗斯反对军事干预，支持尼古拉斯·马杜罗政府与反对派对话。不过，俄罗斯外交官说，俄军最新举动旨在履行俄方先前与这个南美洲国家签署的军事技术协议，没有“神秘之处”。

【跨区机动】

俄罗斯卫星通讯社西班牙语网页24日报道，为履行两国军事协议，两架俄罗斯军机23日抵达加拉加斯郊外的迈克蒂亚西蒙·玻利瓦尔国际机场。委内瑞拉社交媒体和非官方媒体登出俄罗斯军机照片，可见机身上的俄罗斯国旗，身穿军装的士兵在停机坪上集合。

委内瑞拉独立记者哈维尔·马约尔卡在社交媒体“推特”写道，俄方官兵大约100人，由俄军总参谋部动员局局长瓦西里·通科什库罗夫带领。俄方飞机同时卸载35吨装备。法新社报道，委内瑞拉国民警卫队在周围警戒。

两架军机分别为伊尔—62型客机和安东诺夫—124型运输机，按照俄罗斯媒体的说法，飞往委内瑞拉途中，在叙利亚首都大马士革和塞内加尔首都达喀尔两次中转。

追踪全球航班飞行状况的专业网站“24小时飞行雷达”(Flightradar 24)信息显示，两架飞机22日从俄罗斯莫斯科州契卡洛夫斯基军用机场起飞，经停叙利亚，飞越大西洋、加勒比海，抵达加拉加斯。

另一家航班追踪网站Adsbexchange的信息显示，那架安东诺夫—124运输机24日下午离开加拉加斯。

委内瑞拉新闻部、俄罗斯国防部和外交部没有回应媒体报道，克里姆林宫发言人同样不作回应。

这是俄罗斯不到4个月内第二次向委内瑞拉派出军机。去年12月，两架图—160型战略轰炸机飞抵加拉加斯，参加联合军事演习。俄方同期派出一架安东诺夫—124运输机和一架空天军使用的伊尔—62客机。

【军事合作】

一名不愿公开姓名的委内瑞拉官员24日告诉美联社记者，俄军飞机抵达加拉加斯是双方正在落实的军事合作一部分。

这名官员披露，俄军人员访问委内瑞拉是为了讨论设备维护、人员培训以及战略议题。

俄罗斯卫星社报道，一名不愿公开姓名的俄罗斯驻委大使馆官员说，俄方飞机“没有什么神秘之处”，俄方人员抵达委内瑞拉是为了“交流磋商”。俄罗斯和委内瑞拉签订的多份合同“正得以履行”，这些合同涉及“军事技术”。

只是，俄军飞机这次抵达，时机敏感。

委内瑞拉总统马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多不承认马杜罗连任资格，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉丁美洲多个国家承认。国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解委内瑞拉政治危机。

美国和俄罗斯方面代表本月18日至19日在意大利首都罗马会面，磋商委内瑞拉危机。与会的俄外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫说，俄方警告美方不要武力介入委内瑞拉。

里亚布科夫说，美国总统唐纳德·特朗普说美方保留“所有选项”，俄方解读为拒绝排除军事干预。（王逸君）（新华社专特稿）

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