打造智慧韶山红色文旅国际新名片

人民网讯 3月22日，红色圣地韶山迎来了一个面向世界、面向未来的重要历史时刻。中景恒基投资集团与湖南锦华文化旅游开发有限公司举行韶山国际智慧文创园项目规划启动暨签约仪式，签约标志着具有深厚红色底蕴的智慧韶山开启了新的篇章。

“今天中景恒基与湖南锦华强强联手，深度整合双方的资源，发挥双方优势，必将成为促进韶山发展的新力量。我们有信心也有决心，将韶山国际智慧文创园项目按照高质量发展的要求，坚持以世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，以‘国际智慧红色人文景观和绿色自然景观相结合’为理念，以‘革命传统教育与促进科创文旅产业相结合’为新型的主题形式，加快红色圣地建设，拉动韶山当地文旅产业和经济发展。”中景恒基董事长肖厚忠对记者说。

湖南锦华董事长许坤方表示：“合作”、“共赢”是“一带一路”倡议的两个关键词，希望锦华文化与中景恒基的联手，抓住时代机遇，整合各方资源、文化创意、内外部市场优势，使韶山国际智慧文创园项目可以顺利推进、落地、建设、运营。书写出一个国际化、智慧化的韶山传统红色文化新篇章。

中共中央对外联络部原副部长李北海，原建设部党组成员、总工程师姚兵，毛主席原卫士长肖根如（将军），原国务院参事、副部长、建设部党组成员车书剑，中共中央保密办原主任、国家保密局原局长戴生龙，北京军区原副司令张晓义，世界华人商会主席张焕新，湖南锦华文化旅游开发有限公司董事长许坤方，湖南锦华文化旅游开发有限公司总经理严策良，中景恒基与湖南锦华签约双方的领导出席了本次签约仪式。

据悉，国际智慧文创园项目落地于湖南省韶山市的中国航天主题园内，与毛主席旧居韶山管理局相邻，园区充分利用生态和红色资源优势，引入高科技、大数据技术支撑，依托周边发达的交通资源，结合韶山市“两轴三山三片区”的战略布局，打造一张智慧韶山红色文旅国际新名片。 (张淑霞)

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