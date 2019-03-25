西班牙七大炙手可热的时尚酒店

西班牙旅游正在升温，各地的超级时尚酒店将迎来今年的第一批客人，他们现在忙于整理房间、餐厅和水疗中心，为新一季旅游热做准备。

这里有七家炙手可热的酒店，西班牙已经为今年夏天做足了准备。

Nobu酒店，马贝拉

马贝拉的Nobu酒店被称为欧洲最性感的新酒店，反映了马贝拉的所有魅力，你可以在棕榈树下享受这里浮华又成熟的氛围。

La Plaza餐厅供应Nobu招牌菜肴，你可以在此享美食，然后致电礼宾部，将酒店的“流动调酒车”带到你的房间，在露台上品尝鸡尾酒。

Motel One，巴塞罗那

客人说进入这里就像踏入设计杂志的页面，从地砖到灯具都出自西班牙艺术家、设计师和工匠，是位于市中心和海滩之间的低成本、高风格的选择。

你可以在大堂的超大沙发上享受午睡，旁边有厚厚的蕨类植物。然后前往屋顶酒吧品尝日落鸡尾酒，还有最受欢迎的西班牙苦艾酒。

PuroHotel，帕尔马

这家精品酒店由帕尔马老城区的一座17世纪宫殿改造而成，是美食家的目的地，新的餐厅融合了从地中海到亚洲的各种风味美食。

在酒店附近的海滩俱乐部可以预订PuroBeach Pack，可获得日光躺椅，以及新鲜水果、冰镇矿泉水、防晒霜和冰沙的托盘。或者在VIP私人配楼上嬉戏，当地厨师将在私人厨房为你烹饪。

VP Plaza Espana Design，马德里

这家酒店全新而现代化，旨在成为“国际时尚人士的社交中心”。拿着你的舞鞋，屋顶上有一个隔音私人俱乐部，提供现场音乐和DJ。

在玻璃底游泳池游泳之前，你可以前往屋顶酒吧欣赏马德里的全景，或者，从礼宾部获得“仅限客人”的优惠券，在当天租用法拉利。

Las Caldas Villa Termal，奥维耶多

250年前开业的欧洲大酒店之一，古老建筑经过精心修复。经营者花费了4000万欧元（约合3400万英镑）在山坡上建造了超现代水疗中心。

在令人惊叹的'fin de siecle'餐厅里享用早餐，开始新的一天。傍晚，在游泳池中游泳，并在灯光和音乐中观看喷泉表演。

Finca Cortesin，马贝拉附近

打包你的名牌服装和高尔夫球杆，前往这家超级时尚且新近装修的酒店。全套房酒店，配有乡村的别致风格。

如果不打高尔夫，可以到私人海滩漫步或在酒店的四个游泳池游泳。

还可以在水疗中心的贵宾舱理疗，然后在星空下享用晚餐。

Bless Collection，伊维萨岛

Bless Collection酒店六月份将推出时装秀、艺术表演和摄影展。餐厅的食物很好吃，厨师Martin Berasategui有十颗米其林星。

在这里，你可以在无边泳池的日光浴床上或在私人露台的双人床上欣赏地中海地区的美景。

(责编：燕勐、杨牧)