原标题：朝方部分人员返回韩朝共同联络事务所工作

新华社首尔3月25日电（记者陆睿）韩国统一部25日说，当天上午，此前宣布撤离韩朝共同联络事务所的部分朝方工作人员已经返回该事务所正常工作。

据统一部向媒体发布的材料，韩朝共同联络事务所将正常运营，韩朝双方联络代表当天就此举行了磋商。韩国统一部说，朝方在磋商中表示，要遵循北南签署的共同宣言开展好共同联络事务所的工作，朝方的这一意愿没有改变。

统一部评价说，这表明韩朝共同联络事务所今后将继续履行其原来的职能。对于上周朝方突然宣布撤离的原因，统一部表示朝方没有给出明确说明，将在以后予以确认。

22日，韩方接到朝鲜方面的通报说，朝方决定根据“上级指示”撤离位于开城的韩朝共同联络事务所。韩方对此感到遗憾，并希望朝方能早日返回，按照韩朝间达成的协议正常运营好该事务所。

2018年9月，位于朝鲜开城工业园内的韩朝共同联络事务所正式启动运营。这是根据韩朝领导人2018年4月签署的《板门店宣言》协议内容设立的韩朝历史上首个共同联络事务所。事务所主要履行韩朝联系与交涉、政府间会谈与磋商、民间交流与援助、为韩朝人员往来提供便利等职能。

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