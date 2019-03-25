原标题：5岁男童沙漠走失24小时 徒步独行21公里奇迹生还

中新网3月25日电 据香港《星岛日报》报道，日前，阿根廷一名5岁男孩桑切斯(Benjamín Sánchez)与家人在沙漠走散。他独自在沙漠度过了24小时，逃过被毒蛇、美洲狮等猛兽攻击的危机，靠喝溪水吃野草维生，徒步21公里，最后终于得救。

报道称，来自阿根廷的5岁小男孩桑切斯17日跟随母亲基罗嘉及其友人，前往位于阿根廷西部圣胡安省(San Juan)的沙漠区域埃尔萨拉多(El Salado)度假，他在与母亲玩捉迷藏时不幸失散。

桑切斯表示，“妈妈那时候在追我，所以我也跑了起来。”刚开始他还听得见母亲的声音，但不久便迷在沙漠中迷路了。

桑切斯说，“我靠着石头，开始呼唤妈妈，可是她听不见我的声音。”于是他只有选择一直往前走，寻找出路。

在桑彻斯失踪之后，基罗嘉赶紧报警，救援队立即出发进行搜索援救，大约1000名警察与志愿者参与其中。经过长时间的搜寻后，终于在距离男孩失踪地点21公里处发现桑彻斯的身影。

据悉，当地环境相当险恶，极有可能碰上毒蛇、毒蝎及美洲狮。而且当地昼夜温差大，白天温度高达30摄氏度，但晚上却能低到零度以下，当时桑彻斯只穿了一件T恤和一条很薄的裤子，根本不足以御寒。

桑彻斯回忆说，“我很冷，靠在石头上也睡不好，很害怕。”他的母亲基罗嘉当时也坦言“很绝望”，开始为最坏的结果做心理准备。不过，22小时过去后，搜救人员终于在距离失踪地约21公里外的沼泽地发现桑切斯。

据报道，失踪一天的桑彻斯看上去有些虚弱并且轻微脱水。当地警方见状立马将桑彻斯带往圣胡安地区医院，所幸孩子并无大碍，一天后就恢复出院回家。

桑彻斯说：“当我看到妈妈时，我就开心了，我真的很想她。”桑彻斯回忆说，他在沙漠靠喝溪水解渴，靠吃草来果腹，一直撑到被营救。

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