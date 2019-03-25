习主席见证，796件套返还文物要回家！

796件套漂泊海外的中国文物即将踏上“回家”路。

3月23日，在中国国家主席习近平和意大利总理孔特共同见证下，中意双方代表交换关于这批中国流失文物艺术品返还的证书。

这是近20年来最大规模的中国文物艺术品返还。

图为部分返还文物。新华社记者姚大伟摄

意大利文物宪兵帮助解救这批走私文物

据介绍，2007年，意大利文物宪兵在本国文物市场查获一批疑似非法流失的中国文物艺术品，随即启动国内司法审判程序。中国国家文物局得知相关信息后，立即对接意大利文化遗产主管部门，开展流失文物的追索返还工作。历经10余年漫长追索，2019年年初，意大利法院最终作出向中方返还796件套文物艺术品的判决。

据中国国家文物局博物馆司社会文物处处长吴旻介绍，中方将立刻与意大利文物宪兵进行具体对接，启动文物回运的相关工作。

“今天是一个盛大的节日，796件套中国文物将返还给中国人民。我们期待中国国家博物馆将在北京举办专题展览，让更多人看到这些珍贵文物。”意大利文化遗产和旅游部部长阿尔贝托·博尼索利说。

当天，包括汉代彩绘茧形壶、汉代陶马、汉代陶俑、唐代陶骆驼等被展示。

吴旻说，这几件文物保存情况较好，尤其是其中彩绘茧形壶至今依然颜色鲜艳，具有较高价值。

据介绍，这一批返还文物有三个特点：一，数量大，多达796件文物。二，器物种类多样，保存情况较好，总体价值很高。三，跨度长，上至5000年前马家窑文化时期，下至明清民国时期。

列出专家认为代表性较强、保存较好的几件文物，大家感受下：

这是一个马家窑文化彩绘红陶罐（返还编号432），表现了古朴、浑厚的艺术风格。

这是汉代彩绘茧形壶（返还编号362），图案为对称几何纹。

这是一个汉代陶猪俑（返还编号248）。

这是唐代彩绘骆驼（返还编号360），骆驼作昂首嘶鸣状。

第一和第二结对子 有创意！有诚意！

除了此次具有突破性意义的文物返还，习近平主席此次访意期间，中意双方还签署了多份有关文化遗产的合作文件，包括关于防止文物非法进出境的谅解备忘录和关于世界文化遗产地结对的谅解备忘录。

意大利古罗马斗兽场。新华社记者兰红光摄

作为东西方文明古国，中意都是文物大国。两国是拥有最多联合国教科文组织世界遗产地的国家，意大利第一，中国第二。

双方在文物保护修护以及打击文物犯罪等领域保持长期合作。近年来，两国在文物展览、文物保护修复和文物国际合作中不断扩大交流规模，提升合作水平。

在展开访意行程前夕，习近平主席在意大利《晚邮报》发表的署名文章中就特别提到：“作为两个拥有最多联合国教科文组织世界遗产地的国家，中意拥有丰富的文化和旅游资源。双方要加强两国世界遗产地结好，鼓励两国文化机构和个人互办高水平文物和艺术展，联合拍摄影视作品，加强语言教学，促进人员往来，为世界文明多样性和不同文化交流互鉴作出新贡献。”

国家主席习近平在意大利《晚邮报》发表题为《东西交往传佳话 中意友谊续新篇》的署名文章。新华社记者王晔摄

在习主席访问前夕，意大利总统马塔雷拉在接受新华社等中国媒体联合采访时，特别提及了两国被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的世界遗产地开展结对合作这一创新机制。

据中国文化和旅游部介绍 ，云南红河哈尼梯田世界文化遗产管理委员会与朗格罗埃洛和蒙菲拉托葡萄园景观协会，中国杭州市西湖文化景观与意大利维罗纳老城，将“结对”展开合作。

这是一张拼版照片，左为杭州，右为维罗纳。新华社发

每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉，需要薪火相传、代代守护。留住文化根脉，守住民族之魂。这批796件套文物，唤起中华民族多彩的历史记忆，更成为东西方文明交流的新佳话。（记者孙浩 郝薇薇 李洁）

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