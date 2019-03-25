中澳华媒建立合作 携手助力海南旅游推广

人民网悉尼3月25日电 3月22日，为宣传推广海南自贸区（港）建设、助力海南国际旅游岛海外推广，澳大利亚华澳传媒有限公司与国际旅游岛商报社合作签约仪式在海南省海口市举行。

活动现场（图片由主办方提供）

签约仪式上，双方就利用各自资源促进共同发展、打造海南自贸区（港）在澳大利亚的新媒体外宣和社区化平台、挥各自优势在相关领域进行合作投资、助力海南自由贸易试验区（港）发展达成合作协议。

澳亚商业职业妇女协会名誉主席、华澳传媒董事、《亚梅友约》节目主持人诸葛亚梅与国际旅游岛商报社管委会委员、海商报业集团董事、常务副总裁文正龙，分别代表澳大利亚华澳传媒有限公司、国际旅游岛商报社签约。

签约双方将在澳大利亚墨尔本和中国海南互设代表处以加强媒体之间的交流联系。双方将共同开发面向澳大利亚的APP、微信公众号、网络电视、网站等新媒体信息发布平台，并将争取在短时间内完成平台的第一期建设与运营。通过搭建新媒体平台，建立海南自贸区（港）外宣窗口，拓宽海南自贸区（港）对外宣传渠道，增强海南的海外知名度。双方还将凭借海南自贸区（港）的资源和政策优势，结合华澳传媒有限公司在澳资源，在旅游、文化、体育、教育、医疗等多个商贸领域展开深度合作。

签约仪式（图片由主办方提供）

文正龙表示，此次合作将服务于国际旅游岛的整体开发与建设，打造海南在澳大利亚的对外宣传窗口，让全世界更多的人认识海南、了解海南、向往海南。同时通过商业项目合作发挥双方优势，助力海南旅游和经济的发展。

诸葛亚梅表示，此次合作将把海南的优质文化资源、旅游资源、商业资源带到澳大利亚。通过双方搭建的新媒体平台，展现海南自贸区（港）的发展，参与海南自贸区（港）的建设，架起双方沟通的桥梁。诸葛亚梅称，华澳传媒与国际旅游岛商报社的首次合作是双方发展史上的一个值得纪念的里程碑，为双方谋求更广阔的发展空间奠定了坚实的基础。（朱含汝）

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