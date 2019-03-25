儿基会呼吁帮助受强热带气旋“伊代”影响的儿童

联合国儿童基金会（儿基会）23日呼吁国际社会提供更多支持，以帮助和保护受强热带气旋“伊代”影响的儿童，同时采取措施防止霍乱等疾病暴发。

莫桑比克中部港口城市贝拉是遭受“伊代”影响最严重的地区之一。儿基会执行主任亨丽埃塔·福尔当天结束对贝拉的访问后对媒体说：“我们正在争分夺秒、想方设法帮助和保护莫桑比克受灾地区的儿童。”

据莫桑比克政府初步估计，“伊代”对该国180多万人造成影响，其中包括90万名儿童。福尔表示，相关援助机构正努力了解灾情，要采取一切必要措施防止发生疫情。儿基会担心，洪水、庇护所过于拥挤、卫生条件差等因素导致受灾民众面临霍乱、疟疾和腹泻等疾病的风险。

据统计，贝拉市有包括2600多间教室在内的至少1.1万间房屋被毁，39个保健中心受影响。福尔说：“这将对儿童的教育、医疗服务以及心理健康产生严重影响。”儿基会特别关注那些仍在等待救援、挤在临时避难所并面临暴力和虐待风险的妇女和儿童以及在灾害中失去父母的孤儿。

“伊代”14日在莫桑比克贝拉登陆，对莫桑比克及其邻国津巴布韦和马拉维造成严重影响，导致数百人死亡、数百人失踪。福尔表示，儿基会在上述三个国家对儿童进行救助，但资源过于紧张，期盼国际社会提供更多支持。（记者 王建刚）

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