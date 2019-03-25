以色列炮击加沙地带两个哈马斯哨所

以色列国防军24日发表声明说，以军当天晚上出动坦克炮击了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带北部的两个军事哨所。

声明说，当天以色列与加沙地带边境的防护栏附近发生“暴力活动”，携带爆炸装置的气球从加沙地带飞到以色列境内，同时加沙地带的巴勒斯坦人向防护栏投掷爆炸物。作为回应，以军出动坦克炮击了哈马斯在加沙地带北部的两个军事哨所。

此外，以军24日凌晨发表声明说，23日深夜至24日凌晨，加沙地带的巴勒斯坦人向以色列与加沙地带边境的防护栏投掷爆炸物。作为回应，以军出动战机轰炸了哈马斯在加沙地带南部的两个军事哨所。

自去年3月底巴勒斯坦人在加沙地带边境地区开始举行“回归大游行”以来，巴以双方在加沙地带与以色列交界地区冲突不断。巴方武装人员向以色列南部发射火箭弹和炮弹，以方则对加沙地带实施轰炸并加大封锁力度，地区局势持续紧张。（记者陈文仙 吕迎旭）

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