人民网>>国际

以色列炮击加沙地带两个哈马斯哨所

2019年03月25日07:43  来源：新华网
 

以色列国防军24日发表声明说，以军当天晚上出动坦克炮击了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带北部的两个军事哨所。

声明说，当天以色列与加沙地带边境的防护栏附近发生“暴力活动”，携带爆炸装置的气球从加沙地带飞到以色列境内，同时加沙地带的巴勒斯坦人向防护栏投掷爆炸物。作为回应，以军出动坦克炮击了哈马斯在加沙地带北部的两个军事哨所。

此外，以军24日凌晨发表声明说，23日深夜至24日凌晨，加沙地带的巴勒斯坦人向以色列与加沙地带边境的防护栏投掷爆炸物。作为回应，以军出动战机轰炸了哈马斯在加沙地带南部的两个军事哨所。

自去年3月底巴勒斯坦人在加沙地带边境地区开始举行“回归大游行”以来，巴以双方在加沙地带与以色列交界地区冲突不断。巴方武装人员向以色列南部发射火箭弹和炮弹，以方则对加沙地带实施轰炸并加大封锁力度，地区局势持续紧张。（记者陈文仙 吕迎旭）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved