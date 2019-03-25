一次掀开两国关系新篇章的重要访问

国家主席习近平21日至24日对意大利进行国事访问，意主流媒体纷纷予以报道，意各界人士发表谈话，均对此次访问给予高度评价，认为此访掀开了两国关系新篇章。

访问期间，习近平主席分别同意大利总统马塔雷拉和总理孔特举行会谈。双方一致同意，进一步推动中意全面战略伙伴关系发展。习近平主席和孔特总理共同见证签署和交换中意政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录等双边合作文件。

意大利《新闻报》对习主席访意进行了报道，并就意中双方签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录刊文说，习主席表示两国要以此为契机，加强“一带一路”倡议同意大利“北方港口建设”、“投资意大利计划”对接，推进各领域互利合作。文章说，通过共同推动“一带一路”建设，未来将有大量商品从东方来，也会有大量商品运往东方。

意大利《24小时太阳报》报道说，习主席访问期间，意中双方在基建、能源、贸易等领域达成多项协议。报道还援引总统马塔雷拉的话说，此次历史性访问对于促进意中各领域合作十分重要，而增进与中国的联系符合整个欧洲利益。

意大利经济发展部副部长杰拉奇认为，中国市场和来自中国的投资对意大利经济社会发展具有重要作用，其带来的新增就业等更将惠及意大利。谈起港口等基础设施项目，他表示，在意中双方的合作下，意大利港口现有运营规模有望扩大。

意大利工业家联合会副主席露西娅·马蒂奥利表示，习主席的访问很重要，给业界带来新商机，推动意中关系进入新时代。

意大利LUMSA大学国际关系教授马泰奥·布雷桑认为，习主席的访问体现出中国对意大利的重视，意中双方签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录及其他多项协议，都是加强两国在众多领域关系的重要一步。他表示，意大利的港口优势能助力“一带一路”建设，加强两国商品交换和文化交流。

意大利《信使报》对意中签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录也进行了报道。报道说，这个谅解备忘录汇集了一系列在运输领域具有高度战略价值的商业合作，为双方在创新领域投资合作奠定了基础。文章还详细列举了此次签约的港口、航空运输、空间技术等重点领域合作意向。

意大利智库国际政治研究所亚洲中心联席主任阿莱西娅·阿米吉尼表示，习主席此次访问及两国签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录不仅对意大利非常重要，对欧洲也很有意义，“以后我们再回头看，会发现这次访问开启了欧中关系的全新时代”。

意大利历史学家恩里科·法尔代拉表示，意大利自古就与中国有着深厚的历史渊源，习主席这次访问强化了两国间的传统友谊，并让两国在文化交流上开启新篇章。

意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所地缘政治专家法比奥·马西莫·帕伦蒂认为，近年来意中双边贸易量持续攀升，商机越来越多，各界都期待两国继续加强经济合作。“我们想做得更多更好，因为这不仅是经济合作，同时也在拉紧两国文化纽带，为世界和平稳定作出贡献。”

帕伦蒂对两国签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录给予高度评价，认为中国在“一带一路”建设中秉持的是共商、共建、共享，得到来自国际社会的广泛认同。他还认为，习主席此访促进了两国人文交流，让意大利人对中国的历史、文化、思想等有更深入了解。（（记者叶心可 李洁 参与记者：宋建）

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