强热带气旋“伊代”已造成莫桑比克446人遇难

莫桑比克国土环境和农村发展部部长科雷亚24日说，强热带气旋“伊代”自14日晚登陆该国中部沿海地区以来已造成446人死亡，受灾人口超过53万。

莫桑比克政府当天在受灾严重的中部港口城市贝拉召开新闻发布会。科雷亚在发布会上表示，由于仍有许多地区被洪水围困，死亡人数可能进一步上升。政府设立的临时避难场所已收容近10万流离失所的灾民。近万名学生因学校受灾而停课。

针对灾区已出现霍乱、疟疾病例的报道，科雷亚表示，政府已着手建立隔离医疗点来应对这一情况，“未来几周的首要任务是遏制霍乱、疟疾等疫情大规模暴发”。

科雷亚说，目前洪水水位正在下降，受到洪水破坏的国道6号线经过紧急抢修已全部贯通，由此连接贝拉与莫桑比克其他地区乃至津巴布韦等地的陆上通道得以恢复，有助于加快救援和赈灾进度。

强热带气旋“伊代”14日晚间从贝拉登陆莫桑比克，带来暴风、强降雨天气和洪涝灾害，影响索法拉、马尼卡、太特和赞比西亚等省份。（记者 聂祖国）

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