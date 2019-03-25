“伊代”致死700余人　联合国机构吁加紧援助

莫桑比克官员23日通报，强热带气旋“伊代”在这一非洲南部国家致使超过400人死亡。截至当天，“伊代”在莫桑比克、津巴布韦和马拉维致死超过700人。

联合国世界粮食计划署等多个机构呼吁国际社会加紧援助莫桑比克。

【死亡人数继续增】

莫桑比克土地、环境和农村发展部长塞尔索·伊斯梅尔·科雷亚23日告诉媒体记者，“伊代”导致莫桑比克417人死亡，“情况正在好转，但依然严峻”。

“伊代”14日在莫桑比克中部港口城市贝拉登陆，上周末席卷邻国津巴布韦和马拉维，19日再次给莫桑比克带去强降雨并持续到21日，洪水灾害升级，数百人失踪。

部分地区的洪水22日起逐渐消退。科雷亚说，搜救人员在地面作业“容易了一些”，但遇难者人数正在不断增加。莫桑比克总统菲利普·纽西18日预估死者可能超过1000人。

联合国人道主义事务协调厅官员塞巴斯蒂安·罗德·斯坦帕23日说：“我们必须等待洪水完全消退，才能得知莫桑比克民众的全部伤亡情况。”

斯坦帕警告，莫桑比克境内比济河和蓬圭河保持高水位，有再次决堤的风险。

根据津巴布韦和马拉维政府发布的通报，“伊代”致使津巴布韦259人死亡，马拉维56人死亡。莫桑比克大约60万人受灾，马拉维和津巴布韦的受灾人数分别为大约84万和大约25万。

【人道主义需求大】

贝拉市是洪水重灾区之一，人口大约50万。法新社报道，不少民众依然困在屋顶或地势较高处，等待救援；一些人连续几天没有进食。

世界粮食计划署发言人埃尔韦·维尔胡塞尔说，莫桑比克的洪灾为3级紧急状态，级别与也门、叙利亚和南苏丹的紧急状态相同。

维尔胡塞尔说，通报莫桑比克的紧急状态有助加快推进大规模援助，“国际社会开始意识到‘伊代’的破坏力度，我们处于采取行动的关键时刻”。

另外，莫桑比克受灾地区卫生状况堪忧。红十字会与红新月会国际联合会22日通报，贝拉出现霍乱病例，疟疾病例数量增加。科雷亚和斯坦帕同样提及霍乱和其他经由水传播的传染病构成健康风险。

联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔访问灾区后告诉媒体记者，灾区缺乏净水，卫生条件糟糕，“我们正在与时间赛跑”，“形势严峻”。

莫桑比克总理卡洛斯·阿戈什蒂纽·多罗萨里奥在贝拉告诉媒体记者，数以万计民众已经撤离到中部地区，但仍有大约1.5万名民众等待救援。

多罗萨里奥说：“这……是一场大灾难。”（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)