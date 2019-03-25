索马里“青年党”袭击致使一名副部长死亡

索马里极端主义组织“青年党”武装人员23日在首都摩加迪沙发起自杀式汽车炸弹袭击，继而冲入政府劳工部所在建筑，致使一名副部长死亡。
警官穆罕默德·侯赛因告诉媒体记者，至少7人在袭击中死亡，包括劳工部副部长萨卡尔·易卜拉欣·阿卜杜拉；另有至少1名武装人员死于自杀式袭击。
侯赛因说，阿卜杜拉的办公室位于一层。他在武装人员冲进建筑不久后遭杀害；执法人员与多名武装人员交火，同时试图救出困在建筑内的其他人员。
目击者说，汽车爆炸地点距离劳工部不远，爆炸后升起一股浓烟；执法人员随后与武装人员交火，建筑内响起枪声。
侯赛因说，至少20人受伤，多名武装人员潜入建筑内部。
执法人员与武装人员交火期间，一名“青年党”发言人发布消息，说这一极端组织以汽车炸弹袭击“开道”，武装人员得以进入建筑，“我们在建筑内”。这名发言人没有提及更多细节。
23日晚些时候，另一名警官阿里·阿卜杜拉希告诉媒体记者，1名武装人员死于自杀式汽车炸弹袭击、4名武装人员遭执法人员击毙；另外10人丧生，包括副部长阿卜杜拉和多名执法人员。
索马里“青年党”关联“基地”组织，近年多次在索马里及其邻国发动恐怖袭击。
今年2月28日晚，“青年党”武装人员在摩加迪沙市中心一座宾馆外点燃一辆汽车，触发车内炸药爆炸并引燃周边多辆汽车，然后与执法人员交火，致死共计36人。袭击和后续交火中丧生的绝大部分是平民，另有大约80人受伤。（郑昊宁）（新华社专特稿）
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