阿富汗一体育场发生爆炸 塔利班“认领”袭击

阿富汗赫尔曼德省首府拉什卡尔加市一座体育场23日发生爆炸，致使至少4人死亡、30多人受伤。阿富汗塔利班随后“认领”袭击。

赫尔曼德省政府一名发言人说，31人受伤，没有人伤势严重；省长穆罕默德·亚辛·汗受皮外伤。

近1000人当天聚集在体育场，参加波斯历新年诺鲁孜节庆祝活动。其间发生两起爆炸，炸弹疑似安放在体育场内。

路透社获取的一段视频显示，第一次爆炸前和爆炸后都响起枪声。当时在现场的目击者纳吉布拉说，枪声来自安全人员。

纳吉布拉告诉路透社记者：“现场混乱，人们四散逃离。安全部队呼吁大家冷静，随后响起第二声爆炸。”

他说，爆炸声似乎来自场内几座帐篷。

阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德宣称这一组织发动这次袭击。

阿富汗警方发言人伊纳姆乌丁·拉赫马尼同一天说，警方过去3天在北部昆都士省的执法行动中击毙数十名反政府人员。他没有披露那些人属于哪一组织。（安晓萌）【新华社微特稿】

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