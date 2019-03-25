日本“人造牛排”有望替代传统肉

新华社电 日本东京大学和日清食品公司近日宣布，首次成功利用牛肌肉细胞培养出块状的“人造牛排”。

“人造肉”已成为近年科研热点之一。东京大学生产技术研究所和日清食品公司的研究小组表示，他们的目标是人工培养出块状的肌肉组织，并让“人造牛排”具有牛肉的口感。

在培养过程中，研究小组向牛肌肉细胞添加维生素C，成功培养出成熟的牛肌肉细胞。研究小组还采用特殊的立体培养法，培养出细长的肌肉组织，制成长1厘米、宽0.8厘米、厚0.7厘米的块状肌肉。

研究小组认为，随着人口增加和生活水平提高，全球肉类消费需求预计将持续增加，而饲养家畜的环境负担很大，还面临饲料不足等问题。“人造肉”由体外培养细胞而获得，对环境影响较小，未来有望成为传统肉类的替代品。

(责编：白宇)