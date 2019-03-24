让中法共发展同繁荣的道路越走越宽

3月21日至26日，习近平主席对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问。这是党和国家最高领导人今年首次出访，将为新时期中欧关系发展注入新动力，为共建“一带一路”开辟新空间，为世界和平与发展作出新贡献。

3月23日，国家主席习近平在法国《费加罗报》发表题为《在共同发展的道路上继续并肩前行》的署名文章。法国是联合国安理会常任理事国和欧盟重要大国，也是第一个同新中国正式建交的西方大国。今年恰逢中法建交55周年，在这样的一个时间节点，习近平主席对法国进行国事访问，对两国关系具有特殊重要意义。

密切战略协调，中法前行步履更加稳健。两国携手推动达成和落实历史性的气候变化《巴黎协定》，在全球应对气候变化合作方面发挥了引领作用；2018年11月19日，“中法环境年”活动在北京举行，两国携手应对全球环境挑战。在改革全球治理、维护地区和平与促进世界经济发展中，两国不仅找出问题，还共同谋划解决方案，这就是中法关系全球性和战略性的重要体现。从某种意义上来说，中法合作在规则和路径上为中欧合作提供新思路和新办法。新形势下，中法两国着力加快提升双方合作层次和质量，实现更深融合，是创造更多的利益造福两国和两国人民。

编织“一带一路”图景，中法务实合作渐入佳境。近年来，中法两国不断努力，积极赋予了“一带一路”框架合作“多维意义”，开启更多在该框架下的政治、经济、学术、文化等领域战略合作，加深两国间的关系，为两国共同可持续发展提供了巨大机遇。2016年4月份，中国武汉直达法国里昂的国际货运班列线路——“汉新欧”国际集装箱班列完成首秀，为中法“一带一路”合作拓展新的重要通道，成为名副其实的“开创性通道”；2017年7月份，法国南部最大的华商贸易批发城--马赛国际商贸城项目建成，成为地中海周边最大的贸易批发商城……5年时间里，中法双边贸易额增长130多亿美元，双向投资总额超过200亿美元，双方合作潜力不断释放，在新时期全球化发展中，这种务实合作堪称典范。

加强文化交流，中法友好根基不断加深。多年来，两国政府签订了很多促进和深化人文交流的协议。2015年，两国签署“千人实习生计划”，每年互派1000名青年到对方国家企业实习，以期促进两国青少年学生的国际交流，开拓青年人的国际视野；2018年，中国留法学生数量接近4万，10万多法国学生学习中文，中国赴法游客人数创下历史新高。“中法文化年”“中法文化之春”“欢乐春节”等活动既是两大文明展开对话与加深理解的文化盛事，成为东西方真诚对话的一种创举，也是两国保持密切文化往来的重要品牌。文化架起了中法的交流之桥，让我们找到了相通之处，看到一个多彩的法国和一个立体的中国。

法国大文豪雨果说：“改变一切不需要太多时间。”当今世界存在很多不确定性，中方主张构建人类命运共同体，法方也持相似的理念。“新时代中法关系大有作为。”两国超越社会制度、发展阶段、文化传统差异，增进政治互信，充分挖掘合作潜力，中法在共同发展的道路上继续并肩前行，让共同繁荣的道路越走越宽。（李群）

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