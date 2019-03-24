中国救援队赴莫桑比克实施国际救援

记者从应急管理部获悉，应莫桑比克政府请求，中国政府派遣中国救援队赴莫桑比克实施国际救援。北京时间3月24日15时，中国救援队搭乘民航包机，从首都机场出发飞赴灾区，将为莫桑比克救援工作提供人员搜救和医疗、防疫等支持帮助。

北京时间3月15日凌晨，非洲东南部莫桑比克、津巴布韦和马拉维三国遭受热带气旋“伊代”袭击，暴风、强降雨引发严重洪涝灾害、山体滑坡和河水决堤，造成重大人员伤亡和财产损失。灾害发生后，中国政府和人民高度关切，3月20日，国家主席习近平分别致电莫桑比克总统纽西、津巴布韦总统姆南加古瓦和马拉维总统穆塔里卡，就莫桑比克、津巴布韦、马拉维三国遭受强热带气旋灾害表示慰问。经党中央、国务院批准，应急管理部派出中国救援队65名队员携带20吨搜救、通讯、医疗等救援设备、物资前往灾区。

此次救援行动是应急管理部组建后首次派出中国救援队赴境外开展国际救援。（央视记者 张岗 李兵）

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