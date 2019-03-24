中国救援队赴莫桑比克实施国际救援

记者从应急管理部获悉，应莫桑比克政府请求，中国政府派遣中国救援队赴莫桑比克实施国际救援。北京时间3月24日15时，中国救援队搭乘民航包机，从首都机场出发飞赴灾区，将为莫桑比克救援工作提供人员搜救和医疗、防疫等支持帮助。
北京时间3月15日凌晨，非洲东南部莫桑比克、津巴布韦和马拉维三国遭受热带气旋“伊代”袭击，暴风、强降雨引发严重洪涝灾害、山体滑坡和河水决堤，造成重大人员伤亡和财产损失。灾害发生后，中国政府和人民高度关切，3月20日，国家主席习近平分别致电莫桑比克总统纽西、津巴布韦总统姆南加古瓦和马拉维总统穆塔里卡，就莫桑比克、津巴布韦、马拉维三国遭受强热带气旋灾害表示慰问。经党中央、国务院批准，应急管理部派出中国救援队65名队员携带20吨搜救、通讯、医疗等救援设备、物资前往灾区。
此次救援行动是应急管理部组建后首次派出中国救援队赴境外开展国际救援。（央视记者 张岗 李兵）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】