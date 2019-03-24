叙利亚媒体说反政府武装使用有毒气体致21人窒息

新华社大马士革3月23日电（记者汪健 郑一晗）据叙利亚媒体23日报道，反政府武装当天炮击了中部省份哈马省北部两村庄，导致21人吸入有毒气体，出现窒息症状。

哈马省省长穆罕默德·哈祖里表示，出现昏迷、呼吸困难、皮肤过敏等症状的21名伤者已被送往当地医院接受治疗。目前，所有伤者情况稳定。

叙利亚国家电视台播放的画面显示，数名伤者躺在医院病床上，部分人在输氧或输液。

目前，尚无任何反政府武装对此次袭击事件做出回应。

报道中遭炮击的哈马省北部两村庄靠近伊德利卜地区。伊德利卜地区位于叙利亚西北部，与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。

叙利亚危机发生以来，叙政府和反政府武装多次指责对方使用化学武器。叙政府曾多次表示，叙方不拥有化武。去年11月24日，叙媒体报道反政府武装当晚使用含有毒气体的火箭弹袭击叙北部城市阿勒颇，导致107名平民出现窒息症状。

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