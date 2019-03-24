新华社巴黎3月24日电 综述：互利共赢 敢为人先——中法关系行稳致远

新华社记者应强 唐霁 徐永春

中国和法国，作为东西方两个古老而独特文明的代表，长久以来相互吸引、相互关注、相互理解，双方友谊源远流长。

百年前，一批批胸怀救国梦的中国青年赴法勤工俭学，在法兰西留下光辉足迹，包括后来成为中国领导人的周恩来、邓小平等。法国文学和艺术对中国产生了重要影响，而《道德经》《论语》等著作中蕴含的东方哲学思想也被很多法国人所熟识。

55年前，在东西方冷战正酣的大背景下，中法领导人高瞻远瞩，作出两国全面建交的历史性决策，在中法之间、在中国同西方世界之间打开了相互认知和交往的大门。从此，中法关系成为世界大国关系中的一对特殊关系，始终走在中国同西方主要发达国家关系前列。

5年前，习近平主席对法国进行国事访问。在里昂，习近平主席参观了见证中法教育交流的中法大学旧址和代表法国现代化医药科技发展水平的梅里埃生物科研中心；在巴黎，习近平主席出席中法建交50周年纪念大会并发表重要讲话，以宽广的历史视野概括了中法关系的四点精神，并就中法关系未来发展提出“五个坚持”。时任法国总统奥朗德表示，习近平主席此访开启了法中关系新时代。

５年来，中法合作在各领域取得长足进展。中法领导人在多个国际多边外交舞台会面，体现了对发展两国关系的高度重视。

务实合作方面，中法在许多重大项目上进行合作，例如台山核电站、英国欣克利角核电站、中法海洋卫星、空客天津A330完成和交付中心等。两国政府已就依托中法第三方市场合作机制开展“一带一路”具体项目合作达成共识。

两国地方交流空前活跃，友好省区市超过100对。2018年，中国来法旅游人数创下230万人次的历史新高。中国留法学生到2020年有望达到5万人，届时将成为法国第一大外国留学生群体。法国在华留学生也达到1万多人，10万多法国学生在学习中文。

在文化体育方面，中法交流合作硕果累累。此外，两国在农食、医疗卫生、城市规划、可持续发展、绿色金融、“银发经济”等领域的合作潜力也不断释放。

５年来，中法高举多边主义旗帜，在全球治理合作方面成为国际合作的典范。

2015年，中法携手推动达成国际社会应对气候变化的《巴黎协定》。此后，中法在这一领域的合作受到广泛赞誉。2018年“中法环境年”启动，两国元首互致贺电。二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会期间，双方以“中法+联合国”模式成功举办气候变化问题三方会议，有效提振了国际社会共同应对气候变化的信心。

文明因交流而多彩，因互鉴而丰富。中国领导人提出的人类命运共同体理念受到国际社会广泛认可。法国国际问题和中国问题专家戴维·戈塞（中文名高大伟）认为，通过推动构建人类命运共同体，中国选择了与当前在西方不断抬头的民粹主义、孤立主义和单边主义相反的立场。

中法建交55年来，两国坚持相互尊重、求同存异、互利共赢，给两国和两国人民带来了实实在在的福祉。中法关系定位从全面伙伴关系到全面战略伙伴关系，再到共同开创紧密持久的全面战略伙伴关系新时代，始终走在中西方关系前列。

法国前总理拉法兰表示，法中两国应致力于寻求东西方之间以及中国、亚洲与欧洲之间的平衡。欧亚需要加强对话。法中两国应为全球治理、解决争端提出解决方案，让合作成为21世纪的关键词。

展望未来，中法将以建交55周年为契机，不断提升紧密持久的中法全面战略伙伴关系水平，为促进世界和平、稳定、发展作出更大贡献。

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