“伊代”在非致死超500人 当地人道援助需求巨大

强热带气旋“伊代”截至22日导致非洲南部国家莫桑比克、津巴布韦和马拉维超过500人死亡，多方预期这一数字可能继续增加。

根据上述三国政府发布的通报，“伊代”致使莫桑比克242人死亡，津巴布韦259人死亡，马拉维56人死亡；另有一些人失踪，数百人受伤。

联合国人道主义事务协调厅一名发言人说，莫桑比克大约60万人受灾，马拉维和津巴布韦的受灾人数分别为大约84万和大约25万。

“伊代”14日在莫桑比克中部港口城市贝拉登陆，上周末席卷邻国津巴布韦和马拉维，19日再次给莫桑比克带去强降雨并持续到21日，洪水灾害升级。

莫桑比克总统菲利普·纽西18日说，他坐飞机视察重灾区时，发现水面漂浮大量尸体，预估死者可能超过1000人。

多家媒体报道，莫桑比克部分地区的洪水22日消退，但岩石和淤泥阻塞道路，阻碍搜救人员抵达灾区。

红十字会与红新月会国际联合会秘书长阿西22日告诉美联社记者，莫桑比克人道主义援助需求巨大，“我担心我们今后几周和几个月会看到更多（需求）”。

路透社报道，贝拉的食物和饮用水短缺，这座50万人的城市急需人道主义援助物资。

搜救人员科诺尔·哈特纳迪说，仅22日一天，他带领的搜救小组就在贝拉处理3起与食物相关的安全事件。

他同时披露，飞行器航拍显示，大约60人困在贝拉北部一处地点，政府和救援队正在研究哪种救助方式更好一些，是用飞机接走他们还是向他们空投物资。

津巴布韦交通部长乔拉姆·贡博22日与国家电力公司人员开会时说，贝拉码头受损，但经由贝拉延伸至津巴布韦的输油管道没有损坏。

按照他的说法，津巴布韦的石油储备和柴油储备分别能够满足全国62天和32天的用量。

只是，路透社报道，津巴布韦靠近莫桑比克的边境城市穆塔雷已经严重短缺柴油。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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