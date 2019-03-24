美国针对伊朗防御创新和研究组织追加新一轮制裁

美国财政部22日宣布新一轮对伊朗制裁，把14人和17个实体列入制裁清单。

据财政部声明，美方这一轮制裁的目标是伊朗防御创新和研究组织及下属机构、支持者、挂名企业和相关人员，美方将冻结制裁对象在美资产、禁止美方企业与它们交易。

美方认定防御创新和研究组织在伊朗发展核武器方面发挥重要作用，同时以伊朗沙希德·卡米里集团为这一组织开发导弹及爆炸物相关项目为由，将这一防务企业和4名相关人士列为制裁对象。

财政部长史蒂文·姆努钦在声明中说，美国政府对关联防御创新和研究组织的所有级别人员和实体“采取果断措施”，将继续对伊朗施加最大压力，利用“一切经济手段”阻止伊朗发展大规模杀伤性武器。他声称，制裁旨在发出警告，“任何有意与伊朗国防工业，尤其是防御创新和研究组织进行商业往来的人（或机构）将面临职业、个人和金融方面遭隔离的风险。”

美国国务卿迈克·蓬佩奥目前正在黎巴嫩访问，期间敦促黎方遏制伊朗所支持黎巴嫩真主党的影响。他22日在社交媒体“推特”写道，这一轮制裁是美方对伊方施加“最大压力”的部分行动。

伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊21日说，尽管美国及其盟国不断加大对伊制裁，伊方仍决心加强防御力量。（安晓萌）【新华社微特稿】

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