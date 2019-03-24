巴基斯坦举行国庆阅兵式

新华社伊斯兰堡3月23日电（记者刘天）巴基斯坦23日在伊斯兰堡举行盛大阅兵式，庆祝该国第79个“巴基斯坦日”。
巴总统阿尔维在阅兵式上说，巴基斯坦克服了极端主义和恐怖主义带来的挑战，但还未能解决包括贫穷、饥饿、失业以及极端主义思想等在内的社会和经济领域挑战。
在对外关系上，阿尔维说，巴基斯坦相信通过对话与其他和平手段能够解决纷争。
巴总理伊姆兰·汗在贺词中表示，巴政府将通过改革把巴基斯坦建设为福利国家，希望民众为国家社会经济发展做出贡献。他还表示，巴基斯坦希望与所有邻国建立良好关系。
在当天的阅兵式上，巴基斯坦多个军种和不同战区的部队进行了分列式表演。巴军坦克、装甲车、导弹车以及多型飞机也参加了阅兵式。
中国人民解放军空军八一飞行表演队也在阅兵式上亮相。飞行队驾驶歼-10战机进行了单机、双机和六机编队表演，并喷射出代表中巴两国国旗颜色的红、黄、白、绿彩烟。飞行队精彩的表演赢得了现场数千巴基斯坦民众的连连赞叹。
1940年3月23日，全印穆斯林联盟在拉合尔通过建立巴基斯坦的决议。为纪念拉合尔决议，巴基斯坦政府将每年3月23日定为“巴基斯坦日”。
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