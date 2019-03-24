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索马里劳工部遭袭 至少6人身亡

2019年03月24日10:59  来源：新华网
 

新华社内罗毕3月23日电（记者杨臻 丁蕾）摩加迪沙消息：索马里警方23日说，位于该国首都摩加迪沙的索马里劳工部大楼当天遭到极端组织索马里“青年党”袭击，包括劳工部副部长在内的至少6人死亡。

索马里警方告诉新华社记者，当天上午，一辆装有炸弹的汽车在索马里劳工部大楼前被引爆，武装分子随后冲入大楼内部，与索马里安全人员展开枪战。劳工部副部长萨卡尔·易卜拉欣·阿卜杜拉在袭击中身亡。

当地救护机构负责人阿卜杜拉赫曼说，救援人员已在现场救出11名伤者，但仍有数十人被困劳工部大楼内，伤亡人数可能进一步上升。

目击者对新华社记者说，爆炸声十分巨大，袭击现场升起浓烟，劳工部大楼内部传出密集枪声。

索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。

(责编：燕勐、杨牧)
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