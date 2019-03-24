习近平同意大利总理孔特举行会谈

新华社罗马3月23日电（记者郝薇薇 骆珺 蒋国鹏）国家主席习近平23日在罗马同意大利总理孔特会谈。

习近平指出，中意关系植根于双方千年交往的历史积淀中，拥有深厚民意基础。近年来，两国各领域交流合作不断深化，为各自经济社会发展提供了助力。中意互为重要战略伙伴。双方要始终从战略高度和长远角度看待和把握中意关系，以今年中意建立全面战略伙伴关系15周年和明年两国建交50周年为契机，共同推动中意关系进入新时代，使各领域务实合作成果更好惠及两国人民。

习近平强调，中意双方发展目标契合，经济互补性强，合作前景光明。中方愿同意方一道，全面扩大和深化双边关系。双方要加强顶层设计，夯实政治基础，加强高层交往，密切各部门各层级对话，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。中国和意大利分处古丝绸之路两端，开展“一带一路”合作天经地义。我们秉持的是共商、共建、共享，遵循的是开放、透明原则，实现的是合作共赢。中意要以签署政府间“一带一路”合作谅解备忘录为契机，加强“一带一路”倡议同意大利“北方港口建设”、“投资意大利计划”对接，推进各领域互利合作。要密切利益融合，推动合作优化升级，在空间科技、基础设施建设、交通、环境、能源等优先领域取得更多早期收获。要深化宏观经济政策沟通协调，共同推进能源、金融、基础设施建设等领域第三方市场合作。要以2020年两国互办文化旅游年为契机，推动两国世界遗产地结好，加强博物馆、地方、民间、体育等交流合作。要携手倡导贸易和投资自由化便利化，继续就联合国事务、世界贸易组织改革、气候变化、全球治理等重大问题加强沟通，共同维护多边主义。

习近平指出，中国坚持扩大开放，欢迎包括意大利在内各国企业赴华投资兴业。我们也鼓励中国企业特别是高技术企业在意大利投资发展，视意方为开展科技创新合作的重要伙伴。中国政府一贯鼓励中国企业按照商业原则和国际规则，在遵守当地法律基础上在海外开展合作。希望意大利政府继续为中国投资者提供良好营商环境。

习近平强调，中国和欧盟同为世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者。双方应该顺应世界多极化、经济全球化的时代潮流，推动构建开放型世界经济。双方应加快推进中欧投资协定谈判，加强“一带一路”倡议与欧盟发展战略对接，就重大国际和地区问题加强沟通和协调。希望意方继续为深化中欧各领域对话合作和推动中欧关系独立、自主、稳健发展发挥积极作用。

孔特表示，习近平主席这次对意大利的访问具有重要历史意义，必将引领意中关系迈向更高水平。意中两国有着上千年交往史，两个古老文明相互交织，经贸、文化交流源远流长，为双方友好合作长远发展奠定了重要基础。意方高度重视意中关系，在即将迎来两国建交50周年之际，愿同中方深化全面战略伙伴关系，拓展经贸、投资、能源、农业、文化、旅游、航空等合作。意大利在互联互通建设方面有着特殊地理优势，我们很高兴抓住历史机遇，参加共建“一带一路”，坚信这将有助于充分挖掘意中合作潜力。我期待着出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。意方欢迎中国企业来意投资，实现互利共赢。意大利坚定支持多边主义和自由贸易，愿密切同中方沟通协调，促进欧中关系健康稳定发展。

会谈后，两国领导人共同见证签署和交换中意关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录、关于中国流失文物返还等双边合作文件。

两国领导人还一起参观了意大利查获并返还中方的流失中国文物。

习近平抵达时，孔特总理在停车处迎接。军乐团奏中意两国国歌。两国领导人一同检阅仪仗队。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。

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