新华社巴黎3月23日电 专访：期待法中关系结出更多硕果——访法国前总理拉法兰

新华社记者 徐永春 应强

“在法中建交55周年之际，两国今年将迎来一系列高层互访和重要活动，为双边关系发展拓展新领域、注入新活力。”在中国国家主席习近平即将对法国进行国事访问前夕，法国前总理拉法兰接受新华社记者专访时表示，期待两国关系能结出更多硕果。

拉法兰说，今年两国还将举办一系列有利于双边关系发展的重要活动，例如，中国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和第二届中国国际进口博览会，法国将于10月在南部城市尼斯举办中法文化论坛。

如今年逾七旬的拉法兰，长期致力于发展对华友好关系。忆往事，拉法兰饱含深情地说：“1970年我第一次前往中国，从那时算起，我已经近100次到访中国。我爱中国，我爱中国文化，我目睹了中国发生的沧桑巨变。中国今天已经成为一个经济大国和工业大国，这一过程令人瞩目。”

拉法兰认为，近年来法中合作不断取得新成果，例如2015年法中携手推动达成的气候变化《巴黎协定》。依托“一带一路”建设，借力中国国际进口博览会，法中合作不断融入新内涵、呈现新亮点。

回顾和总结法中关系，拉法兰用三个“同心圆”来比喻双边关系中的重要共识。

第一个“同心圆”是法中两国具有相似的“世界观”。拉法兰认为，虽然法中两国社会制度不同，但能秉持相互尊重的精神，高举多边主义旗帜，认为对话才能带来和平。“顺应时代发展，改善多边主义规则和框架，提升亚洲和非洲在多边主义体系中话语权，这是法中两国的共同使命。”

经贸合作是拉法兰眼中法中关系的第二个“同心圆”。法国企业深耕中国市场，不断取得成功，从核能、航空航天、汽车制造到葡萄酒、奢侈品和服务业，法中经贸合作领域不断扩大。法国是最早参与中国改革开放进程并从中获益的西方国家。今天，双方利益联系日益紧密。2018年，法中贸易额超过600亿美元，创历史新高，中国赴法国游客超过230万人次。

拉法兰说：“中国是世界经济增长的引擎，世界的繁荣需要中国。削弱中国经济增长，就会迟滞全球经济发展步伐。”他希望两国经贸合作能“更上一层楼”，不断深化合作，扩大互利共赢。

拉法兰将两国共同的外交理念比喻为第三个“同心圆”。他认为，在单边主义和保护主义盛行的背景下，法国更应坚持相互尊重、平等对话、互利共赢的外交原则，不断提升法中全面战略伙伴关系。

谈及中国今年将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，拉法兰表示，“一带一路”倡议汇聚各国共同发展的合作意愿，这对当今世界尤其重要。

2018年11月，首届中国国际进口博览会在上海成功举办。博览会期间，众多法国企业进一步拓展中国市场，法国牛肉重返中国市场，拉法兰亲临现场见证。中国今年还将举办第二届中国国际进口博览会。拉法兰说，法国拥有许多高质量的企业和产品，希望今年再次借助这一平台扩大对华商品出口，丰富中国百姓的生活。

拉法兰最后说，“法中友谊是世界稳定的重要因素，法中对话越频繁，合作越紧密，世界就会更加和平稳定。”

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