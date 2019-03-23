专访：习主席访问必将加深法中传统友谊——访法国前总理德维尔潘

应法国总统马克龙邀请，国家主席习近平即将对法国进行国事访问。法国前总理多米尼克·德维尔潘近日在巴黎接受新华社记者专访时表示，习主席此访正值法中建交55周年，意义重大，必将加深两国间历史悠久且坦诚、牢固的友谊。

德维尔潘说，法中两国交往历史悠久，在文化上相互影响、彼此欣赏。1964年法中正式建立外交关系，标志着两国相互亲近、相互理解。法中在重大国际问题上不断合作并达成广泛共识。近年来，两国高层交往频繁。他说：“在政府任职期间，我有幸为深化两国关系做出了努力。特别是在2004年，我见证了两国将双边关系提升为全面战略伙伴关系的历史性时刻。”

近些年，德维尔潘多次来到中国，从多方面感受着中国的发展。他说，改革开放以来，中国经济发展取得的成就令人惊叹。中国积极参与全球事务，已成为维护世界和平的重要力量。中国是文化大国，中国在数字科技领域拥有的实力以及在国际艺术市场上不断增长的影响力，使其软实力得到很大提升。

德维尔潘说，当今世界孤立主义和单边主义加剧，削弱并损害了国际社会在自由贸易、文化、核不扩散等领域的合作成果。“我们需要一个强有力的支持多边主义的信号。”

他认为，法中两国在全球治理问题上拥有一致理念。作为联合国安理会常任理事国，两国在重大国际问题的多边合作、维护全球和平、促进发展方面负有共同责任。

“当前国际环境充满紧张和不信任，法中两国面临的挑战是巨大的。”德维尔潘说，在此背景下，法中共同的责任是深化两国稳定和丰富的合作模式，为此，双方需着眼于未来，不断深化和创新两国间的友谊。（新华社记者唐霁 应强）

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