习近平在法国媒体发表署名文章

新华社北京3月23日电 3月23日，在对法兰西共和国进行国事访问前夕，国家主席习近平在法国《费加罗报》发表题为《在共同发展的道路上继续并肩前行》的署名文章。文章如下：

在共同发展的道路上继续并肩前行

中华人民共和国主席 习近平

应马克龙总统邀请，我即将对法国进行第二次国事访问。

5年前，沐浴着和煦的春风，我对法国进行了首次国事访问，同法方一道庆祝中法建交50周年，总结历史，展望未来，共同开创了紧密持久的中法全面战略伙伴关系新时代。5年后，我再次访问法国，又逢一个春风送暖、万物复苏的春天。我欣喜地看到，中法关系正如春天般欣欣向荣，迸发出蓬勃生机。

我带着对法国的美好情感而来。这份情感来自中国人民以及我个人对法国璀璨历史文化和独特魅力的欣赏，更来自中法两大文明的相互吸引和交相辉映。我带着对法国人民的特殊情谊而来。这份情谊来自中法两国源远流长的友谊，更来自双方在相互尊重和信任基础上的民心相通。我带着对中法关系的殷切期望而来。这份期望来自中法建交55年来的同舟共济、合作共赢，更来自两国关系所蕴含的深厚潜力和美好前景。

——两国关系前行的步履更加稳健。我同马克龙总统多次会晤、通话、通信，建立了良好工作关系。双方政治互信更加深入，高层往来更加频繁，通过战略、经济财金、人文等30多个对话磋商机制开展了高质量的沟通和协调。我们对重大国际问题的共识进一步增多，在联合国、二十国集团等框架内开展良好合作，共同推动和平解决地区热点问题，为维护世界和平、稳定、发展发挥着重要作用。双方携手推动达成和落实历史性的气候变化《巴黎协定》，在全球应对气候变化合作方面发挥了引领作用。

——两国共同利益的蛋糕越做越大。在短短5年时间里，双边贸易额增长130多亿美元，双向投资总额超过200亿美元。法国牛肉等优质农产品受到越来越多中国消费者的喜爱。两国合作建设的台山核电站1号机组已成为全球首台商业运营的EPR机组。中法英三方合作旗舰项目——欣克利角核电站项目顺利起步。中法海洋卫星成功发射。在可持续发展、金融、医疗卫生等领域，双方合作潜力不断释放，第三方市场合作方兴未艾，意味着共建“一带一路”合作正在顺利推进。

——两国友好的根基不断加深。中法已结成102对友好省区和城市，形成丰富的地方交流合作网络。2018年，中国留法学生数量接近4万，10万多法国学生学习中文，中国赴法游客人数创下历史新高。巴黎成为直飞中国航线最多的欧洲城市之一。密切的人员往来和丰富多彩的人文交流恰似一股股涓涓细流，汇聚成中法友谊的江河。

春天是播种的季节。我这次来访，既收获5年来中法关系发展的累累硕果，更要同法方一道播种中法合作的新希望。

我说过，中法是特殊的朋友，共赢的伙伴。在当今世界百年未有之大变局中，在人类社会发展的关键阶段，我们面临的挑战和风险更趋复杂，也面临前所未有的机遇。作为法国的全面战略伙伴，中方愿同法方继续并肩前行，把握历史机遇，合作应对挑战，增进战略互信，把共同发展、共同繁荣的道路越走越宽。

为此，我认为最重要的是把握好4个关键。

独立自主。在独立自主精神引领下，55年前中法率先打破冷战藩篱，实现历史性握手。不忘初心，方得始终。当前，国际形势风云变幻，保护主义、单边主义甚嚣尘上，我们应该保持定力，不随波逐流，坚持独立自主，坚持相互尊重，继续做不同社会制度、不同文化背景、不同发展阶段国家友好合作的引领者，为实现世界多极化和国际关系民主化贡献力量。

开放共赢。中法都是富有开放传统和合作精神的大国。中国改革开放已经走过40年历程，未来开放的大门将越开越大。我们愿同法方继续旗帜鲜明反对保护主义，支持建设开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。我们愿同法方深化核能、航空航天等传统领域全方位合作，积极发展农业、科技创新等新兴领域合作，推动共建“一带一路”和第三方市场合作迈出更大步伐。我们欢迎法方参加中国国际进口博览会，愿意进口更多高品质的法国产品和服务，满足中国人民日益增长的美好生活需要。欢迎更多法国企业到中国投资兴业、共享中国发展机遇。也希望中国企业在法国发展得更好，为法国经济社会发展作出更多贡献。

包容互鉴。纵观人类历史，不同文明交流互鉴，让世界更加丰富多彩，也为不同国家和民族加强合作提供了强大支撑。中法是东西方两大文明的代表，都具有兼容并蓄的优秀品格。两国文化、旅游、教育、体育、地方、青年等领域合作可以迈出更大步伐，在中西方人文交流中更好发挥表率和带动作用。

责任担当。中法携手能够改变世界，这一点在过去55年已经得到多次验证。当前，人类社会发展正处在关键十字路口，需要大国担当起应有的责任。中法都是联合国安理会常任理事国。我们期待同法方加强协调，维护多边主义，坚持以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，携手应对挑战，共促世界繁荣稳定，推动构建人类命运共同体。

中国谚语说：“千里之行，始于足下。”法国大文豪雨果说：“改变一切不需要太多时间。”在新的历史起点上，我们愿同法方携手再出发，以脚踏实地的精神，推动中法合作不断取得新的更大的成就。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)