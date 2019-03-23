专访：期待摩中关系继续健康发展——访摩纳哥公国元首阿尔贝二世亲王

中国国家主席习近平即将对摩纳哥公国进行国事访问。摩纳哥元首阿尔贝二世亲王近日在摩纳哥王宫接受新华社记者专访时表示，习近平主席对摩纳哥的访问非常重要，期待摩中关系继续健康发展。

“去年9月，我对中国进行国事访问时向习主席发出邀请，习主席此访对我来说是极大的荣幸。”阿尔贝二世说。摩纳哥与中国于1995年建交，两国在文化、环保、经贸等领域保持着良好的合作。

阿尔贝二世2005年即位，长期致力于发展摩中关系。他说：“我和习主席进行过多次非常开诚布公和热情的对话。中国领导人坚持大小国家一律平等，我非常感动。这表明中国能够保持开放心态和最大意愿在各国间展开持续对话，特别是也能和小国保持联系，这种良好政治意愿值得钦佩。”

阿尔贝二世非常认同习近平主席提出的构建人类命运共同体理念。他说，将人类命运共同体理念推广到整个国际社会是一个创新，这意味着所有国家都应保持对话，这对中国和国际社会来说都是“非常正面的远见卓识”。

阿尔贝二世曾10次访华，对中国的快速发展印象深刻。他说，中国取得非同寻常的发展成就，不仅体现在经济规模上，中国践行绿色增长的决心和意愿也令他印象深刻，特别是在应对气候变化等方面。“《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将于2020年在中国举行，这是中国在国际舞台发挥作用的重要标志。”

阿尔贝二世曾是一名职业冬季项目运动员，曾代表摩纳哥5次参加冬季奥林匹克运动会雪车项目比赛。目前，他是国际奥委会可持续发展和传承委员会主席和摩纳哥奥委会主席。阿尔贝二世2008年出席了北京奥运会开幕式，他对中国2022年举办冬奥会充满了期待。

他说：“北京将举办冬奥会是一件非常了不起的事，这是第一次一个举办过夏季奥运会的城市举办冬季奥运会，这充分证明中国发展冬季运动的意愿，希望通过体育向整个国际社会发出重要的和平信号，弘扬奥林匹克精神。”

如今，阿尔贝二世仍热衷体育运动，还进行滑雪、网球和海上运动等锻炼。“经常进行体育运动对身体健康非常重要，健康的体魄对精神健康也非常重要。习主席非常支持中国体育事业、支持全民体育运动。”阿尔贝二世说。

对于习主席的访问，阿尔贝二世表示，期待通过此访推动摩纳哥和中国加强在经济、文化、体育和环保等领域的合作，希望这次访问能促进摩中关系继续健康发展，相信双方合作会更加深入。（新华社记者应强 陈晨）

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