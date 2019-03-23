委内瑞拉谴责美国对委金融机构进行制裁

委内瑞拉外交部22日晚发表声明，谴责美国当天对委多家重要金融机构进行“非法”制裁。

声明说，美国的制裁措施对委内瑞拉“金融中心”的运行造成影响，超过2300万客户受到影响。委内瑞拉政府严厉谴责美方这种“单边、武断、胁迫和非法”的行为。

声明说，美国的目标是限制委内瑞拉人民的发展权利和委金融体系的可持续性，但委政府将继续坚定地维护国家的政治、经济和文化独立，任何行为都不会使委内瑞拉人民屈服。

美财政部当天早些时候宣布，对委内瑞拉经济与社会发展银行及附属的4家金融机构进行制裁。美方称，当天的制裁措施是对委内瑞拉政府逮捕委议会主席、反对派领导人瓜伊多高级幕僚的“回应”。

委内瑞拉政府官员21日说，瓜伊多的助手罗伯托·马雷罗在打击恐怖主义行动中落网。美总统国家安全事务助理博尔顿当天晚些时候在社交媒体推特上发文，要求委内瑞拉政府立即释放马雷罗，称美国“不会放任不管”。

1月23日，瓜伊多自封为“临时总统”后，立即获得美国政府承认。为逼迫委总统马杜罗下台，美方近一段时间以来不断加大对委经济、金融制裁力度。（记者徐烨 高春雨）

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