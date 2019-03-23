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美国夏洛茨维尔中小学因“种族清洗”威胁闭校两天

2019年03月23日11:07  来源：新华网
 

因当地一所公立中学少数族裔学生遭到“种族清洗”威胁，美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔市公立中小学21日和22日关闭。当地警方22日逮捕并起诉一名17岁涉案嫌疑人。

夏洛茨维尔市警察局长布拉克尼22日在新闻发布会上说，被捕嫌疑人是居住在弗吉尼亚州阿尔伯马尔县的葡萄牙男孩，不是遭威胁中学的学生，现已受到威胁伤害和网络骚扰等指控。因尚未成年，警方没有公布他的姓名。

警方也没有透露网络威胁的细节，只表示其中包含“偏执语言”并“针对特定族群”。社交媒体图片显示，有人在一个匿名网络论坛声称要在学校进行“种族清洗”，使用辱骂语言威胁要杀非洲裔和西班牙裔美国人。

据报道，夏洛茨维尔市公立学校系统约有4300名中小学生，其中白人约占40％，非洲裔约占30％，西班牙裔约占12％。

2017年８月，“白人至上”团体在夏洛茨维尔市集会引发骚乱，导致一死多伤，震动全美。（记者徐剑梅 孙丁）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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