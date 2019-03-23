美检察官提交俄涉嫌干预2016年美选举调查报告

美国司法部发言人22日证实，特别检察官米勒已完成关于俄罗斯涉嫌干预2016年美国总统选举的调查报告，并于22日将报告呈交司法部长巴尔。

巴尔当天致信国会参众两院司法委员会领导人说，他审查报告后，或将最快在本周末向他们通报米勒调查的主要结论。他还计划与司法部副部长罗森斯坦及米勒本人协商，确定报告中哪些内容依法可以向国会和公众公开。

多家美国媒体当天援引匿名司法部高官的话报道说，米勒在提交最终报告前，未再提出新的起诉。分析人士指出，这意味着在米勒持续近两年的调查期间，没有任何特朗普竞选团队成员公开受到“通俄”指控。

白宫新闻秘书桑德斯当天发表声明说，白宫没有收到或听取过关于米勒报告的简报，“接下来的步骤取决于司法部长巴尔”。

国会众议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默发表共同声明说，“当务之急是将完整报告公诸于众”，并向国会提供作为报告基础的文件和调查发现。

根据美国联邦法规，特别检察官的最终报告应该是“一份机密报告，解释特别检察官所达成的起诉或拒绝（起诉）决定”。

米勒于2017年5月受命展开调查，调查焦点包括2016年大选期间特朗普竞选团队有无“通俄”、特朗普作为总统有无妨碍司法等问题。迄今米勒团队已起诉超过30个美国或他国个人和实体，数名前特朗普竞选团队成员认罪或被定罪，但罪名均未涉及“通俄”指控。

特朗普一再指责“通俄”调查是政治“猎巫”。俄罗斯多次否认干预2016年美国总统选举。（记者徐剑梅 孙丁）

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