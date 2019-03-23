“脱欧”加时赛结局仍难料

在3月21日召开的欧盟春季峰会上，经过7个多小时讨论，欧盟除英国以外的27国领导人同意，无论退出欧盟协议下周能否在英国议会下院获通过，欧盟都不会在原先商定的3月29日与英国“分手”。英国首相特雷莎·梅接受上述安排，同时获得额外两周，以确定下一步“脱欧”进程。

据报道，欧盟领导人经过从下午持续到晚饭后的会谈，一致决定给英国两种选择：如果英国议会下院下周表决通过“脱欧”协议，英国可以把“脱欧”正式日期从3月29日推迟至5月22日、即欧洲议会选举开始前一天；如果“脱欧”协议第三次遭否决，英国下周不会“无协议脱欧”，但需要在4月12日以前“指明前行方向”。欧洲理事会主席图斯克说，4月12日以前“全部选项保持开放”，英国政府依然需在“有协议脱欧”、“无协议脱欧”、延期“脱欧”或不“脱欧”之间作出选择。

英国“脱欧”看似是个简单的问题，为何实施起来困难重重？最后到底是“有协议脱欧”还是“无协议脱欧”？“脱欧”将对英国政治和社会产生哪些影响呢？

“北爱边界”是跨不过去的坎

摆在英欧面前最大的困境是北爱尔兰边界问题。这条边界牵涉到英国的领土完整，涉及整个爱尔兰岛的稳定，也关系到欧盟的生存基础。实际上，在英国“脱欧”公投之前，北爱尔兰边界问题已基本解决，它变成了一种“软边界”，也让英国和爱尔兰各方都很满意。

但英国“脱欧”重新划定了这条边界，打破了英爱20年来达成的默契。按照英国和爱尔兰的意愿，保持北爱尔兰和爱尔兰的软边界有助于北爱尔兰和平稳定；但按照英国“脱欧”的行动实践，欧盟必须与英国划清界限，因此作为欧盟成员国的爱尔兰必须与北爱尔兰重新设定边界，设置实体海关和边防检查等设施，即“硬边界”。基于北爱尔兰的稳定，英国和欧盟都赞同北爱尔兰的“软边界”，两者在表面上为了政治正确没有坚持己见，但在实际行动上却是维护各自利益达到了极致。

特雷莎·梅与欧盟谈判的“脱欧”协议草案，最主要就是在为这一困境寻找解决之道。英欧之间推出了一种“兜底方案”，该方案试图暂时把北爱尔兰置于欧盟规制下来确保北爱尔兰的“软边界”。但在很多英国议员看来，这无疑是在把北爱尔兰暂时划给欧盟管理，虽是暂时的但也是丧失了主权，这断然无法接受。这便是特雷莎·梅的“脱欧”计划屡遭否决的关键所在。

图斯克19日在爱尔兰首都都柏林与爱尔兰总理瓦拉德卡举行会谈。图斯克在会后发表的声明中说，欧洲理事会将继续坚定支持爱尔兰在“脱欧”问题上的立场。声明还说，爱尔兰和欧盟将继续做好英国“无协议脱欧”的准备。分析认为，图斯克此时访问爱尔兰且强调继续支持爱尔兰立场、做好“无协议脱欧”准备，实际上是表明欧盟不会在“脱欧”协议上做出重大让步。这也意味着，特雷莎·梅在3月29日前和欧盟达成一份具有实质性变化的“脱欧”协议、且协议获英国议会通过的可能性很小。

修改现有协议仍是有效途径

在英国如何“脱欧”的图谱中，“无协议脱欧”和终止“脱欧”是解决方案的两极，中间则是各种重新达成协议的选项。鉴于特雷莎·梅的方案被议会否决，英国和欧盟都需要重新思考解决之道。

事实上，再次修改特雷莎·梅的方案仍然是一条有效途径，只需看英欧如何在北爱尔兰边界问题上达成妥协。如果不对现有的方案进行修订，英欧之间必须重新谈判，达成一项崭新的协议草案，这又要经历此前的各种表决过程。如果重新谈判无法实现，英国需要重新组建政府，现在软弱无力的保守党政府正在失去领导力，保守党内部意见分歧严重，特雷莎·梅的权威正在丧失。因此，重新大选、特雷莎·梅辞职、反对党发起对政府的不信任投票等选项都是存在的。这些选项旨在选出一个强有力的政府。

此外，第二次公投的选项虽可能性不大，但也依然存在着。在3月14日举行的针对再次公投动议的投票中，有85名议员支持再次公投，反对第二次公投的票数为334，但大部分工党议员投了弃权票，这为第二次公投留下了空间。

政党重组将加快“脱欧”步伐

英国的“脱欧”公投不仅撕裂了英国社会，更重要的是它严重损害了英国长久以来的政党政治传统，保守党和工党内部乱作一团，至今尚未走出这一漩涡。

在传统的代表制、精英治国的路径中，英国政府的决策效率很高。如果政府在某项议题上遇到困难，只需替换党魁或者提前大选即可消除大多数异见。但在“脱欧”问题上，重组内阁、更换领导人、提前大选等这些传统措施都尝试过了，但并不奏效。

英国当前的政治格局是，执政的保守党就如何“脱欧”产生分歧。以前任外交大臣鲍里斯·约翰逊为代表的“无协议脱欧”派以辞去政府职务来抗议“有协议脱欧”。虽然约翰逊已辞职，但其力量并未削减，而是在寻找时机重整保守党。

作为反对党的工党一直在准备推翻其现任领导人杰里米·科尔宾，但科尔宾依然屹立在党魁职位上，于是工党议员们开始自行组建各种小组。2月18日，7名退出工党的议员组建“独立小组”，之后又有几名保守党议员退党后加入，该组织现在在下议院有11个席位。工党副党魁汤姆·沃森在工党内部成立了“未来英国小组”。显然，这些行动正在削弱科尔宾的权威。

由此可见，目前保守党和工党的内部正在缓慢发生变化，英国下议院的政党力量正在进行内外整合。在“脱欧”事务上，这部分政党力量的重组可能会加速“脱欧”步伐。从目前局势看，这种政党力量的分合需要经过一次大选来最终确定。而党派整合会让各党在政治事务上的观点更趋一致，在决策上也会提升效率。

（李冠杰 作者系上海外国语大学英国研究中心助理研究员）

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